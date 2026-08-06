Pai e madrasta são presos suspeitos de espancar até a morte menino de três anos no Tocantins

O advogado Igor Gustavo Veloso de Sousa e a mulher foram presos preventivamente nesta quarta-feira, 5, suspeitos de matar o menino Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, em Palmas (TO), informou a Polícia Civil. O Estadão entrou em contato com a defesa do casal, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Segundo o delegado Eduardo Menezes, responsável pelo caso, a criança morreu no domingo, 2, mas o pai só comunicou o óbito às autoridades na segunda-feira, 3.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 6, o delegado afirmou que as agressões "muito provavelmente começaram no domingo", quando o menino teria sido espancado até a morte.

"Precisamos saber o que motivou o destempero do pai para o menino ser espancado até a morte, além da participação da madrasta, seja por omissão ou por atos positivos", afirmou o delegado.

Após a prisão, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Tocantins (OAB-TO) informou em nota que suspendeu cautelarmente o registro profissional de Igor Gustavo Veloso de Sousa.

A medida permanecerá em vigor até a instauração e a análise do procedimento disciplinar pelo Tribunal de Ética e Disciplina (TED), assegurados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

A OAB-TO afirmou ainda que a decisão foi tomada pela Diretoria, pelo Conselho Seccional e pela Presidência do TED e reiterou o compromisso da instituição com os princípios que regem o exercício da advocacia.