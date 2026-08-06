Tiago Scheuer revela rotina para apresentar o 'Hora 1': dormir às 17h e acordar à 0h

À frente do Hora 1 há cerca de nove meses, Tiago Scheuer precisou transformar completamente a própria rotina para assumir o telejornal exibido às 4h da manhã na TV Globo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o jornalista revelou que costuma dormir por volta das 17h, acordar pouco depois da meia-noite e até mudar os hábitos alimentares para dar conta da jornada.

O tema surgiu durante uma sessão de perguntas e respostas com seguidores. O apresentador respondeu às principais curiosidades sobre a vida desde que substituiu Roberto Kovalick na bancada do telejornal. "Mudei bastante a rotina, ou seja, tive que inverter. Trabalho de madrugada e vou encarando como se fosse de dia. Eu vivo tudo o que eu tenho para viver até umas quatro horas da tarde, três e meia, aí eu preciso desacelerar", explicou.

Segundo Scheuer, ele costuma ir para a cama entre 16h30 e 17h. Para conseguir descansar nesse horário, deixa o quarto completamente escuro e desperta por volta de 0h20. Logo após acordar, toma banho e prepara o café da manhã, que normalmente inclui café expresso e ovos mexidos. Em seguida, segue para a emissora, onde participa da reunião de pauta por volta da 1h20, revisa as principais notícias do dia, grava as chamadas do jornal e faz os últimos ajustes antes de entrar no ar.

Apesar de começar o expediente quando boa parte das pessoas ainda está dormindo, o lado positivo é que o trabalho termina logo após o fim da edição do Hora 1. Depois de participar de uma última reunião, o jornalista é liberado e, mesmo sem outros compromissos profissionais, permanece acordado. Antes de treinar, ainda faz um novo lanche.

Segundo o apresentador, ele evita dormir ao longo do dia, já que uma soneca poderia comprometer o principal período de descanso, concentrado no fim da tarde. Outra estratégia é não consumir café depois das 11h. Nos fins de semana, porém, ele flexibiliza os horários para aproveitar melhor o tempo livre. "Mudo a minha rotina e tem dado certo", nesses nove meses, destacou.

Às sextas-feiras, às vezes tira um cochilo pela manhã para conseguir sair à noite. Já aos sábados e domingos, costuma dormir mais tarde e acordar entre 6h e 8h. Mesmo assim, afirmou que o corpo já se adaptou ao novo ritmo. "O mais incrível é que, no domingo à tarde, por volta das cinco horas, eu começo a sentir sono de novo", contou.

Apesar da rotina pouco convencional, Scheuer afirmou que apresentar o Hora 1 tem sido uma experiência gratificante. "A parte mais difícil é dormir e acordar, porque a gente se cobra muito. Mas, depois que acordou, está tudo certo e eu encaro como um dia normal. É o nosso horário de trabalho, a gente tem que acostumar, tem que mudar a rotina (...)", falou.

"Acredito que os treinos também me dão essa disposição. Não coloco soneca quando acordo. Tenho cinco minutos para ficar na cama olhando o celular, lendo algumas notícias e tal. Depois disso, vida normal. Chego no trabalho, tenho que estar bem atento para dar bom dia para vocês, no seu primeiro jornal do dia", finalizou Scheuer.