Dentista é denunciado pelo MP por transmitir HIV intencionalmente para 4 mulheres

Um dentista de Porto Velho (RO) foi denunciado pelo Ministério Público de Rondônia (MP-RO) por transmitir o vírus HIV-Aids para mulheres "de forma consciente e criminosa", informou o MP-RO. O nome do acusado não foi divulgado.

De acordo com a denúncia, quatro vítimas foram confirmadas. Elas foram atendidas pelo Núcleo de Atendimento às Vítimas (Navit) e receberam acolhimento psicológico.

Segundo o MP, mesmo tendo conhecimento do diagnóstico de HIV-Aids, o dentista decidiu não fazer o tratamento antirretroviral - combinação de remédios que, se toma corretamente, impedem transmissão do vírus.

Conforme o MP-RO, o dentista está preso preventivamente desde o dia 11 de junho de 2026. As investigações apontam que, mesmo respondendo à ação penal, ele continuava a se relacionar com mulheres e transmitir o vírus.

De acordo com relato das vítimas ao MP, o dentista mantinha vida sexual ativa. A promotora de Justiça Eiko Danielli Araki destaca que ele pode ter contaminado pessoas que ainda não foram diagnosticadas.

De acordo com o MP, as denúncias e/ou pedidos de orientações podem ser feitos pelos telefones/WhatsApp (69) 99906-6411 e (69) 98408-9931, ou ainda de forma presencial no edifício-sede, na Rua Jamari, n. 1555.