Quem são os chefes da nova cúpula

O contraventor Rogério de Andrade está preso desde 2024, na Penitenciária Federal em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, acusado pela morte de Fernando Iggnácio, em 2020, com quem disputava pontos do bicho.

Já Adilsinho, considerado o maior produtor e distribuidor de cigarros falsificados do estado, foi preso em fevereiro, em ação conjunta das polícias Federal e Civil, numa casa de luxo em Cabo Frio.

Vinícius Drumond é filho de Luizinho Drumond, contraventor que morreu em 2020 e controlava a Zona da Leopoldina. Apontado como sucessor do pai, o bicheiro também teve forte atuação no Carnaval, ocupando o cargo de vice-presidente executivo da Imperatriz, presidida por sua irmã, Catia Drumond, até renunciar em fevereiro deste ano, após se tornar alvo de investigações. O investigado é ainda patrono da escola de samba Em Cima da Hora.