Bingo fechado em outra ação

Em uma ação anterior, realizada em um imóvel na Rua Maxwell, em Vila Isabel, foram apreendidas 48 máquinas caça-níqueis, além de outros materiais utilizados na exploração ilegal de jogos de azar.

Os mandados desta ontem foram cumpridos pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência, com apoio do Departamento-Geral de Polícia Especializada, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, e do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, da Polícia Civil e também do Núcleo de Apoio às Operações Especiais do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar.