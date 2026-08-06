Bruna Marquezine e Shawn Mendes: imprensa internacional repercute namoro após declaração

Bruna Marquezine e Shawn Mendes seguem entre os assuntos mais comentados do mundo dos famosos. Depois de meses de especulações, flagras e aparições públicas, o casal finalmente assumiu o relacionamento nas redes sociais e o romance passou a chamar a atenção da imprensa internacional.

Com a repercussão da publicação recente feita pelo cantor, diversos veículos estrangeiros passaram a apresentar a atriz ao público de fora do Brasil, destacando sua trajetória na televisão e no cinema.

O interesse também se refletiu nas buscas pela artista. No Google, o nome de Bruna registrou um aumento nas pesquisas nos Estados Unidos desde as primeiras aparições ao lado de Shawn, durante o show de Dua Lipa, em São Paulo, em novembro do ano passado.

As reportagens publicadas nos últimos dias ressaltam a carreira consolidada da artista brasileira e também relembram seu antigo relacionamento com Neymar, tema que ainda desperta o interesse de fãs da atriz e do jogador.

Veja como a imprensa internacional repercutiu o namoro:

Cosas - Equador

Título: 'Quem é Bruna Marquezine? A atriz brasileira que conquistou o coração de Shawn Mendes'

Elle - França

Título: 'Shawn Mendes, quem é sua parceira, a atriz brasileira Bruna Marquezine?'

People - Estados Unidos

Título 1: 'Tudo sobre Bruna Marquezine, atriz brasileira e namorada de Shawn Mendes'

Título 2: 'Shawn Mendes assume namoro com Bruna Marquezine e diz que ela "realmente mudou" sua vida em homenagem de aniversário'

Hollywood Life - Estados Unidos

Título: 'Quem é a nova namorada de Shawn Mendes? Tudo sobre Bruna Marquezine'

'Você mudou minha vida'

Na última terça-feira, 4, Shawn Mendes emocionou os fãs ao fazer uma declaração pública de amor para Bruna Marquezine em comemoração ao aniversário da atriz.

Em um carrossel publicado no Instagram, o cantor compartilhou vídeos do casal na Casa Amarela Providência, centro cultural e artístico localizado no Rio de Janeiro, onde eles aparecem cercados por crianças.

Misturando português e inglês, Shawn agradeceu pela presença de Bruna em sua vida e celebrou a data com uma mensagem romântica.

"Feliz aniversário, meu bebê. Você é luz e 'mãe' em cada espaço que participa. Não quero ser muito piegas, mas você mudou minha vida e sou muito grato por ter você. Eu te amo muito muito muito!", escreveu na legenda da publicação.