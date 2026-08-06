Wagner Moura nos 'X-Men'? Ator responde a rumores

A Marvel tem trabalhado em uma nova versão dos X-Men e, para isso, escalado novos atores para darem vida a equipe de mutantes. E nas redes sociais, um nome foi apontado como uma possível adesão ao universo: Wagner Moura.

Os rumores que circulam são de que o brasileiro poderia viver o vilão Sr. Sinistro. Em divulgação de seu novo filme A Última Casa, Moura foi questionado sobre essa informação pelo site ScreenRant.

"Cara, eu tenho lido essas coisas na internet, e as pessoas estão me mandando. Quer dizer, eu sou fã de todo esse universo [de X-Men], principalmente da época em que eu era criança e lia todas aquelas histórias em quadrinhos e tudo mais. Mas não tem nada. Ninguém me contatou sobre isso. É só algo que as pessoas leem. Mas na internet, sinceramente, eu não sei nada sobre isso. Eu adoraria", afirmou.

Nesta tarde de quinta-feira, 6, o Deadline afirmou que Kit Connor teria sido escalado para viver o personagem Ciclope. Até o momento, a Marvel não divulgou oficialmente os atores do próximo X-Men.