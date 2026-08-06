Roberto Carlos rompe parceria com filho de Erasmo Carlos: 'Decisão amigável'

O cantor Roberto Carlos anunciou nesta quinta-feira, 6, que Leonardo Esteves, filho de Erasmo Carlos (1941-2022), não faz mais parte de sua equipe. Ele não revelou o motivo do rompimento da parceria, mas disse que "a decisão foi tomada amigavelmente e em comum acordo".

Leonardo era empresário do artista, atuando na contratação de shows. Segundo Roberto, as apresentações já confirmadas ainda estão mantidas. Ainda este mês, o cantor tem shows marcados no Qualistage, no Rio de Janeiro, e no Espaço Unimed, em São Paulo.

As famílias de Roberto e Erasmo sempre tiveram uma relação próxima, fruto da forte amizade entre os dois. O Tremendão foi o maior parceiro de Roberto desde a Jovem Guarda. Leia o comunicado completo de Roberto Carlos:

"Informamos que Leonardo Esteves deixará de atuar à frente da contratação dos shows do artista Roberto Carlos.

A decisão foi tomada amigavelmente e em comum acordo.

Os show já firmados anteriormente serão realizados normalmente.

Atenciosamente,

Grupo RC"