Mariana Rios fala sobre fé, dor e esperança ao revelar nova perda gestacional

Mariana Rios revelou na última quinta-feira, 6, que sofreu uma nova perda gestacional. Aos 41 anos, a atriz contou que havia descoberto uma gravidez natural no dia 19 de julho, depois de uma longa trajetória em busca da maternidade que incluiu tentativas de fertilização in vitro (FIV). A notícia foi compartilhada nas redes sociais em um relato no qual ela falou sobre a felicidade de receber o resultado positivo, o medo diante da possibilidade de a gestação não evoluir e a forma como encontrou na fé uma maneira de atravessar o momento.





Segundo Mariana, a descoberta foi recebida com emoção por ela e pelo noivo, o economista e empresário João Luis Diniz D'Avila, conhecido como Juca Diniz. O casal dividiu a novidade com familiares e amigos próximos e viveu a expectativa da chegada de um novo filho. Poucos dias depois, porém, exames mostraram que a gravidez não estava evoluindo.





A gravidez aconteceu de forma natural, algo que surpreendeu Mariana após os anos de tentativas e o processo de reprodução assistida. Em seu relato, ela destacou o significado daquele teste positivo e contou que, inicialmente, preferiu aproveitar a felicidade sem se deixar dominar pelo medo.





A atriz lembrou que conversou com Juca sobre o desejo de guardar aquela sensação, independentemente do que acontecesse nos dias seguintes. Ao mesmo tempo, reconheceu que tinha receio de enfrentar novamente uma perda.





Foi diante desse sentimento que Mariana decidiu recorrer à oração. Em vez de pedir apenas que a gravidez continuasse, ela contou ter pedido forças para aceitar o que acontecesse.





'A paz não depende do resultado'





Na semana seguinte, os exames confirmaram que a gestação não havia evoluído. Apesar da tristeza, Mariana afirmou ter conseguido enfrentar a notícia de maneira diferente por já ter entregado a situação à sua fé.





A experiência fez com que a atriz refletisse sobre o próprio significado de acreditar. Para ela, fé não está necessariamente ligada à certeza de que um desejo será realizado, mas à confiança diante daquilo que não é possível controlar.





"E talvez seja isso que Deus queira de nós, não que a gente entenda tudo, mas que a gente confie. Porque quando a gente aprende a dizer de verdade, do fundo do coração, 'que seja feita a sua vontade', a paz deixa de depender do resultado, ela passa a depender da certeza de que existe algo maior conduzindo a nossa história melhor do que nós mesmos conseguiríamos", afirmou Mariana.





Uma nova experiência de maternidade





A perda acontece poucos meses depois de Mariana se tornar mãe de Palo, seu primeiro filho com Juca Diniz. O menino nasceu em dezembro de 2025, após uma jornada de cerca de cinco anos de tentativas para engravidar.





Durante esse período, a atriz passou por fertilização in vitro, congelamento de óvulos e outros procedimentos relacionados à reprodução assistida. A chegada de Palo representou a realização de um desejo que, segundo Mariana, foi marcado por uma longa espera.





Esta não é a primeira perda gestacional enfrentada pela atriz. Em 2020, quando estava noiva de Lucas Kalil, Mariana também sofreu um aborto espontâneo.