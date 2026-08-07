Previsão de ventos fortes leva Rio a suspender aulas nesta sexta

O município do Rio de Janeiro entrou no Estágio 2 às 19h05 dessa quinta-feira (6), devido à previsão de ventos fortes até o próximo domingo (9).

O prefeito Eduardo Cavaliere assinou decreto, publicado em edição extra do Diário Oficial, determinando a suspensão das aulas hoje na rede pública municipal. O Sistema Alerta Rio prevê ventos acima de 90 quilômetros por hora (km/h) na cidade.

"É uma medida de prevenção para proteger as crianças, as famílias e evitar ao máximo os deslocamentos pela cidade”, explicou.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, as rajadas de vento poderão atingir nesta sexta intensidade forte (de 52 km/h a 76 km/h) a muito forte (acima de 76 km/h) a partir da manhã. Com a aproximação de uma frente fria, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas isoladas de chuva a partir do fim da tarde.

Alerta

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio (Cemaden-RJ) informa que a passagem de uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão poderá provocar rajadas de vento de moderadas a fortes, com possibilidade de serem muito fortes em algumas regiões, especialmente no litoral, até a noite de domingo (9). Hoje será o dia de maior intensidade dos ventos, especialmente na madrugada e de manhã. Até domingo, também há possibilidade de chuvas fracas a moderadas, de forma isolada.

Diante desse cenário, a Defesa Civil Estadual reforçou as equipes da Sala de Situação, que funciona 24 horas por dia monitorando os efeitos do El Niño e as condições meteorológicas em todo o território fluminense. A Força Especializada da Secretaria de Defesa Civil (Sedec-RJ) está a postos, em contato com as defesas civis municipais, orientando sobre a necessidade de avisos e alertas.

Ontem (6), mais de 95 agentes participaram da reunião de alinhamento que a Sedec realiza diariamente, incluindo representantes de 59 das 92 prefeituras do estado. Durante o encontro, foram atualizadas as previsões meteorológicas, definidas as estratégias de atuação e repassadas orientações aos municípios.

Além disso, a Defesa Civil Estadual emitiu aviso meteorológico e um alerta via SMS à população com o panorama esperado para os próximos dias. Os SMS, em algumas cidades consideradas autônomas, são enviados pelos gestores municipais

De acordo com a Defesa Civil, durante as rajadas de vento, a população deve:

evitar áreas próximas a árvores, postes, placas, coberturas, andaimes e estruturas metálicas;

não estacionar veículos debaixo de árvores;

manter portas e janelas fechadas;

evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de vento mais intenso;

não tocar em cabos elétricos caídos;

acompanhar os alertas e as orientações dos órgãos oficiais;

ligar para o Corpo de Bombeiros pelo número 193 em situações de emergência.