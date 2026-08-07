Sala de Concerto, da Rádio MEC, celebra Radamés Gnattali nesta sexta

O Sala de Concerto, que aleva ao ar nesta sexta-feira (7), às 17h, apresenta um repertório inteiramente dedicado a músicas do genial arranjador, compositor e pianista brasileiro Radamés Gnattali. No programa, as composições ganham interpretação do grupo Abstrai Ensemble e do Conjunto de Sax da UFRJ, ambos dirigidos pelo saxofonista e professor Pedro Bittencourt.

Apresentado por Tony Villani, o Sala de Concerto traz as obras ⁠Brasiliana n.7 (sax tenor e piano - Pedro Bittencourt e Marina Spoladore); Bate Papo (arranjo de Pauxy Gentil-Nunes para flauta, sax alto e fagote - Pauxy Gentil-Nunes , Ariane Petri e Pedro Bittencourt); Valsa Triste (sax alto e piano - Pedro Bittencourt e Marina Spoladore); e Remexendo (adaptação de Levi Chaves para dois saxes altos, dois saxes tenores, um sax soprano, uma clarineta, um sax em Dó, um sax baixo - Conjunto de Sax da UFRJ).

Há décadas, o conjunto de música contemporânea brasileira Abstrai Ensemble promove gravações e concertos dedicados principalmente à música de câmara do tempo presente. Desde sua fundação realizou diversas estreias mundiais e participou de inúmeros festivais e Bienais de música. Para o Sala de Concerto, terá a seguinte formação: Pedro Bittencourt (saxes e direção), Pauxy Gentil-Nunes (flauta), Ariane Petri (fagote) e Marina Spoladore (piano).

Formado por estudantes de bacharelado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também por ex-alunos e convidados especiais, o Conjunto de Sax da UFRJ tem como proposta difundir a música brasileira atual e explorar repertórios variados, do choro ao jazz, em concertos didáticos e apresentações públicas.

Nesta apresentação na Rádio MEC, o grupo conta com os integrantes Guilherme Pinheiro (sax soprano), Lorran Passarinho (sax alto), Misael Silveira (sax alto), Esdras Lopes (sax tenor), Dominique Rabello (sax tenor), Levi Chaves (sax em Dó), João Gabriel (clarineta) e Pedro Bittencourt (sax baixo e direção).

Sobre o Sala de Concerto

Transmitido às sextas-feiras, às 17h, o programa Sala de Concerto é um espaço para apresentações ao vivo de músicos da cena clássica brasileira. No ar desde o ano 2000, a atração da Rádio MEC promove o encontro entre instrumentistas, cantores e o público.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

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Como sintonizar a Rádio MEC

Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz

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