Diretor de 'O Último Azul', Gabriel Mascaro lança nova produtora ao lado de Paula Cosenza

O cineasta Gabriel Mascaro, conhecido por O Último Azul, e a produtora Paula Cosenza (João Sem Deus), lançaram nesta sexta-feira, 7, uma nova empresa de produção, a Trema. A companhia, sediada no Recife, trabalhará voltada a coproduções internacionais, séries de ficção e obras autorais com potencial de circulação global.

A Trema já tem projetos em desenvolvimento, incluindo o novo longa-metragem de Mascaro, que não teve os detalhes revelados, e algumas coproduções internacionais: Três Noches Negras, de Théo Court; Rafael, de João Paulo Miranda Maria, e Arca, de Matías Bize. O último inaugura o fundo de financiamento da Trema, que combinará investimentos públicos e privados para impulsionar coproduções brasileiras majoritárias e minoritárias.

Também estão entre os projetos da nova produtora, em modelo de coprodução, os filmes 100 Dias, longa de Carlos Saldanha sobre o navegador Amyr Klink, e Paula e Hortência, de Georgia Guerra-Peixe, sobre as renomadas jogadoras de basquete.

"É uma alegria poder fortalecer a produção audiovisual no Nordeste, lugar onde nasci, cresci e sempre vivi", disse Mascaro em comunicado oficial. "Queremos transformar a projeção simbólica conquistada pelo cinema pernambucano em estruturas concretas de produção, financiamento, desenvolvimento, parcerias com plataformas e intercâmbio de talentos."

Já Paula destacou os parceiros da nova companhia: "Trabalhar em parceria com tantos talentos que admiro é uma alegria e uma honra. E não falo apenas de talentos na direção, falo de toda a cadeia de produção. A ideia é também atrair produções de outros países e regiões para esta colaboração."