Ventos de 109 km/h atingem Santos; cidades do litoral suspendem aulas devido à ventania

A cidade de Santos registrou ventos de mais de 100 km/h na manhã desta sexta-feira, 7, em meio à passagem de uma frente fria pelo Estado de São Paulo. Pelo menos cinco cidades do litoral paulista suspenderam as aulas na rede pública.

A Prefeitura de Santos informou que a estação meteorológica da Praticagem registrou ventos de 109 km/h às 6h39 desta sexta-feira. Por volta das 9h, a velocidade era de 75 km/h.

A gestão municipal afirmou ainda que a previsão do tempo indica a possibilidade de novas rajadas de vento nesta sexta-feira e recomendou que os moradores evitem permanecer sob árvores, reforcem objetos em sacadas, quintais e telhados e evitem praias, costões e atividades no mar.

Uma árvore de grande porte caiu na Rua Paraguassu, no bairro do Boqueirão, e atingiu um veículo que estava estacionado no local, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos (CET-Santos).

A árvore também atingiu a rede de energia elétrica e danificou a calçada, provocando um vazamento de água. O órgão municipal afirmou que a via foi temporariamente bloqueada para garantir a segurança. As concessionárias responsáveis já foram acionadas e trabalham para restabelecer a normalidade.

As prefeituras de Bertioga, Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba suspenderam as aulas na rede pública nesta sexta-feira. Já a Prefeitura de Itanhaém suspendeu as atividades na rede pública apenas no período da manhã.

Uma das regiões com previsão de ventos fortes e maior risco no Estado deve ser a Baixada Santista. Segundo o meteorologista da Defesa Civil de São Paulo, William Minhoto, a região está entre as áreas de maior risco porque a Serra do Mar impede a ascensão dos ventos, funcionando como um refletor que pode aumentar ainda mais a intensidade da ventania.