Quem é Robson Jesus, o brasileiro que visitou todos os países do mundo no menor tempo

Um brasileiro realizou o sonho de muita gente: dar a volta ao mundo. Aos 35 anos, o paulista teve seu feito reconhecido pelo Guinness World Records após completar a viagem mais rápida já registrada por um homem pelos 193 países reconhecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Nascido em Osasco, na Grande São Paulo, o criador de conteúdo completou a jornada em dois anos e 42 dias.

A expedição começou em 28 de fevereiro de 2022, na Tailândia, e terminou em abril de 2024, quando Robson retornou ao Brasil. Durante o percurso, ele passou por 35 países das Américas, 49 da Europa, 54 da África, 44 da Ásia e 14 da Oceania. Para comprovar o feito, reuniu milhares de evidências da viagem, incluindo registros de passaporte, fotos, reservas de hospedagem, check-ins de localização e documentos assinados por testemunhas.

A ideia de visitar todos os países ganhou força durante a pandemia, em 2021, quando ele passou a repensar seus objetivos pessoais. O período de isolamento fez com que decidisse tirar o plano do papel e começar a organizar uma expedição de grandes proporções.

Ao pesquisar sobre pessoas que já haviam realizado o desafio, Robson percebeu que havia poucos criadores de conteúdo negros compartilhando experiências de turismo em escala global. A falta de representatividade nesse espaço fez com que a viagem deixasse de ser apenas uma conquista pessoal e se tornasse também uma forma de incentivar outras pessoas a ocuparem lugares que historicamente pareceram distantes.

Para realizar o projeto, o paulista precisou se preparar por meses e organizar a parte financeira da viagem. Ele vendeu praticamente tudo que tinha e iniciou a jornada com cerca de R$ 100 mil de suas economias. Ao longo do caminho, passou a financiar parte dos custos com a produção de conteúdo para as redes sociais e com trabalhos de fotografia e vídeo realizados para empresas durante o percurso.

O reconhecimento oficial veio após o envio de mais de 5,5 mil evidências ao Guinness World Records. A validação transformou a experiência em uma nova fase profissional. Agora, Robson atua como palestrante, criador de conteúdo, escritor e professor, compartilhando aprendizados sobre viagens, produção de conteúdo e realização de projetos pessoais.

Em 2025, ele publicou o livro Não Desperdice Seus Sonhos: As Lições Sobre Sonhar, Realizar e Viver com Sentido do Homem que Visitou Todos os 196 Países do Mundo. No Instagram, onde compartilha registros das viagens e reflexões sobre a experiência, Robson reúne uma comunidade de mais de 590 mil seguidores.