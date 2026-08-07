William Orbit, produtor vencedor do Grammy por trabalhos com Madonna e Blur, morre aos 69 anos

William Orbit, músico e produtor britânico vencedor do Grammy e conhecido por seu trabalho em discos de Madonna e Blur, morreu aos 69 anos. A família confirmou a morte nesta sexta-feira, 7, em uma publicação no Instagram do artista.

Segundo o comunicado, ele morreu em casa no dia 23 de julho. A causa da morte não foi informada. "É com profunda tristeza que a família e os amigos de William Orbit anunciam que William faleceu em casa em 23 de julho de 2026", diz a nota.

A mensagem também afirma que ele será lembrado por muitas pessoas "cujas vidas tocou por meio de sua música, amizade e bondade" e pede respeito à privacidade dos familiares e amigos próximos durante o período de luto.

Orbit ficou especialmente conhecido por sua parceria com Madonna no álbum Ray of Light (1998). O disco, que apresentou uma nova fase sonora da cantora, rendeu ao produtor três prêmios Grammy, incluindo Melhor Álbum Pop, Melhor Gravação Dance e Melhor Canção Escrita para Mídia Visual por Beautiful Stranger. Ele também participou de outros projetos da artista, como Music e MDNA.

Além de Madonna, Orbit teve papel de destaque em álbuns como 13, do Blur, e Superpinkymandy, primeiro disco de Beth Orton. Ao longo da carreira, trabalhou ainda com nomes como U2, No Doubt, Britney Spears, Melanie C e All Saints.

Nascido em Londres, o produtor começou a se aproximar da música na adolescência, quando descobriu o gravador do tio aos 14 anos. Aos 16, deixou a escola e passou a viajar pelo Reino Unido e pela Europa, desenvolvendo suas habilidades como guitarrista e tocando nas ruas. Em 1980, formou o grupo Torch Song e, depois, criou o Guerilla Studios, espaço onde trabalhou com diferentes artistas antes de alcançar projeção internacional.

Como artista solo, Orbit também lançou trabalhos próprios e teve sucesso no Reino Unido com Barber's Adagio for Strings, em uma versão remixada por Ferry Corsten, e com Feel Good Time, parceria com P!nk para a trilha sonora do filme As Panteras Detonando (2003). Nos últimos anos, continuou produzindo música e lançou os álbuns The Painter (2022) e WFO (2024).