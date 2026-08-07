Prefeitura e estado pedem antecipação do fim do expediente no Rio

Mensagens enviadas para aparelhos de celular recomendaram “retorno para casa, visando garantir a segurança”.
De acordo com o Sistema Alerta Rio, serviço de meteorologia do município, o fim da manhã teve ventos de 61,2 km/h em Marambaia, na Zona Oeste. Em Copacabana, na Zona Sul, a ventania atingiu 53,3 km/h.
Mais cedo, moradores do Rio já tinham recebido um alerta de ventania nos aparelhos de celular, com a orientação de evitar deslocamentos desnecessários. A cidade do Rio ordenou o fechamento de parques municipais naturais e urbanos.
Ponto facultativo
O governo estadual decretou ponto facultativo a partir das 13h desta sexta por questões de segurança. A medida, publicada em Diário Oficial extra, tem caráter preventivo e busca reduzir a circulação de pessoas durante o período de maior intensidade dos ventos, afirma o Palácio Guanabara.
A prefeitura do Rio, por sua vez, entrou às 13h em Estágio 3 em sua escala de atenção, que tem cinco níveis. A classificação significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.
Aulas suspensas
A capital fluminense e diversas cidades suspenderam aulas em escolas públicas. A rede estadual de ensino também determinou o fechamento de colégios.
Niterói, Nova Iguaçu, Nilópolis, Belford Roxo e São João de Meriti são cidades da região metropolitana do Rio que suspenderam aulas na rede municipal. A medida também foi tomada em Petrópolis, na Região Serrana.
Orientações
Entre a principais orientações repassadas pelas autoridades estão:
- evitar permanecer perto de árvores, postes, placas, andaimes e outras estruturas que possam ser afetadas pelos ventos fortes
- não estacionar veículos sob árvores
- fechar as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa
- persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar
- aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore
- recolher objetos soltos em varandas e sacadas
- evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de maior intensidade dos ventos -- não tocar em cabos elétricos caídos
- Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.
Ventania em julho
No último dia 29, um vendaval com rajadas de até 105 km/h assustou a população e forçou interrupção em aeroportos, trens e metrôs. Quedas de árvores causaram danos e pararam o trânsito de veículos em várias regiões.
Na cidade do Rio, duas pessoas morreram atingidas pelo desabamento de um muro em Santa Teresa.
Centenas de milhares de pessoas tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido.