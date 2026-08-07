Prefeitura e estado pedem antecipação do fim do expediente no Rio

O governo do estado e a prefeitura do Rio de Janeiro orientaram, no começo da tarde desta sexta-feira (7), a “antecipação do encerramento de todas as atividades que não sejam essenciais”. O motivo é a previsão de ventania com rajadas superiores a 90 quilômetros por hora (km/h).

Mensagens enviadas para aparelhos de celular recomendaram “retorno para casa, visando garantir a segurança”.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, serviço de meteorologia do município, o fim da manhã teve ventos de 61,2 km/h em Marambaia, na Zona Oeste. Em Copacabana, na Zona Sul, a ventania atingiu 53,3 km/h.

Mais cedo, moradores do Rio já tinham recebido um alerta de ventania nos aparelhos de celular, com a orientação de evitar deslocamentos desnecessários. A cidade do Rio ordenou o fechamento de parques municipais naturais e urbanos.

Ponto facultativo

O governo estadual decretou ponto facultativo a partir das 13h desta sexta por questões de segurança. A medida, publicada em Diário Oficial extra, tem caráter preventivo e busca reduzir a circulação de pessoas durante o período de maior intensidade dos ventos, afirma o Palácio Guanabara.

A prefeitura do Rio, por sua vez, entrou às 13h em Estágio 3 em sua escala de atenção, que tem cinco níveis. A classificação significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.

Aulas suspensas

A capital fluminense e diversas cidades suspenderam aulas em escolas públicas. A rede estadual de ensino também determinou o fechamento de colégios.

Niterói, Nova Iguaçu, Nilópolis, Belford Roxo e São João de Meriti são cidades da região metropolitana do Rio que suspenderam aulas na rede municipal. A medida também foi tomada em Petrópolis, na Região Serrana.

Orientações

Entre a principais orientações repassadas pelas autoridades estão:

evitar permanecer perto de árvores, postes, placas, andaimes e outras estruturas que possam ser afetadas pelos ventos fortes

não estacionar veículos sob árvores

fechar as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa

persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar

aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore

recolher objetos soltos em varandas e sacadas

evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de maior intensidade dos ventos -- não tocar em cabos elétricos caídos

Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.

Ventania em julho

No último dia 29, um vendaval com rajadas de até 105 km/h assustou a população e forçou interrupção em aeroportos, trens e metrôs. Quedas de árvores causaram danos e pararam o trânsito de veículos em várias regiões.

Na cidade do Rio, duas pessoas morreram atingidas pelo desabamento de um muro em Santa Teresa.

Centenas de milhares de pessoas tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido.