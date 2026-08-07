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Prefeitura e estado pedem antecipação do fim do expediente no Rio

O governo do estado e a prefeitura do Rio de Janeiro orientaram, no começo da tarde desta sexta-feira (7), a “antecipação do encerramento de todas as atividades que não sejam essenciais”. O motivo é a previsão de ventania com rajadas superiores a 90 quilômetros por hora (km/h).

Mensagens enviadas para aparelhos de celular recomendaram “retorno para casa, visando garantir a segurança”.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, serviço de meteorologia do município, o fim da manhã teve ventos de 61,2 km/h em Marambaia, na Zona Oeste. Em Copacabana, na Zona Sul, a ventania atingiu 53,3 km/h.

Mais cedo, moradores do Rio já tinham recebido um alerta de ventania nos aparelhos de celular, com a orientação de evitar deslocamentos desnecessários. A cidade do Rio ordenou o fechamento de parques municipais naturais e urbanos.

 

Alerta enviado pela Defesa Civil do Rio de Janeiro às 12h35 desta sexta (7). Fonte: Defesa Civil/RJ - Defesa Civil/RJ

Ponto facultativo

O governo estadual decretou ponto facultativo a partir das 13h desta sexta por questões de segurança. A medida, publicada em Diário Oficial extra, tem caráter preventivo e busca reduzir a circulação de pessoas durante o período de maior intensidade dos ventos, afirma o Palácio Guanabara. 

A prefeitura do Rio, por sua vez, entrou às 13h em Estágio 3 em sua escala de atenção, que tem cinco níveis. A classificação significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.

Aulas suspensas

A capital fluminense e diversas cidades suspenderam aulas em escolas públicas. A rede estadual de ensino também determinou o fechamento de colégios.

Niterói, Nova Iguaçu, Nilópolis, Belford Roxo e São João de Meriti são cidades da região metropolitana do Rio que suspenderam aulas na rede municipal. A medida também foi tomada em Petrópolis, na Região Serrana.

Orientações

Entre a principais orientações repassadas pelas autoridades estão:

  • evitar permanecer perto de árvores, postes, placas, andaimes e outras estruturas que possam ser afetadas pelos ventos fortes
  • não estacionar veículos sob árvores
  • fechar as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa
  • persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar
  • aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore
  • recolher objetos soltos em varandas e sacadas
  • evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de maior intensidade dos ventos -- não tocar em cabos elétricos caídos
  • Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.

Ventania em julho

No último dia 29, um vendaval com rajadas de até 105 km/h assustou a população e forçou interrupção em aeroportos, trens e metrôs. Quedas de árvores causaram danos e pararam o trânsito de veículos em várias regiões.

Na cidade do Rio, duas pessoas morreram atingidas pelo desabamento de um muro em Santa Teresa.

Centenas de milhares de pessoas tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido.

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