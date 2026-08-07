Trens e metrô adiantam horário de pico no Rio com previsão de ventania

Os serviços de trens urbanos e metrô tiveram os horários de pico antecipados para 13h desta sexta-feira (17), por causa dos ventos fortes que começaram a atingir a cidade do Rio de Janeiro no fim da manhã.

O governo do estado e a prefeitura da capital recomendaram que instituições que não prestam serviços essenciais encerrem seu expediente mais cedo para que a população tenha tempo de voltar para casa antes de o vendaval ganhar mais força.

De acordo com a concessionária Trens RJ, a antecipação da operação para o maior movimento de passageiros está em conformidade com as determinações do governo do Estado e da Prefeitura do Rio.

“A ideia é reforçar a capacidade operacional do sistema no período de maior demanda e garantir maior agilidade na resposta a eventuais interferências provocadas pelos ventos fortes, contribuindo para que os passageiros possam realizar seus deslocamentos com segurança e tranquilidade”, explicou em nota.

A TrensRJ informou ainda que mantém diálogo constante com o governo do Estado para o acompanhamento das condições climáticas e a adoção das medidas necessárias diante de eventuais impactos na operação.

Se for necessário a concessionária poderá estender o horário de funcionamento dos trens, para facilitar que os passageiros possam voltar para casa em segurança. “A orientação é que os passageiros acompanhem os canais oficiais da TrensRJ e, em caso de alterações na circulação, sigam as orientações das equipes que atuam nas estações e nos trens”, recomendou.

Entre as possíveis interferências que podem ser provocadas por vento forte, a companhia indicou a queda de galhos e árvores, que, apesar de estarem localizadas nas calçadas, podem atingir a rede e demais estruturas ferroviárias. Por isso, destacou a importância da “realização frequente de serviços de poda preventiva e manutenção da arborização por parte das prefeituras que ficam ao redor do sistema”.

Metrô Rio

A concessionária MetrôRio também antecipou seu horário de pico para a partir das 13h de hoje. A intenção foi “ampliar a oferta de trens e melhor atender aos clientes no deslocamento de retorno por conta dos avisos meteorológicos de ventos fortes emitidos pelas autoridades”. “O sistema metroviário opera normalmente, com intervalos regulares nas linhas 1, 2 e 4”, completou a companhia.

A concessionária que opera o veículo leve sobre trilhos (VLT) no centro da cidade também informou que antecipou o horário de pico nesta tarde. Segundo a empresa, as equipes de atendimento e manutenção foram reforçadas e estarão posicionadas estrategicamente para atuar com agilidade em caso de ocorrências provocadas pelo mau tempo

Ponte Rio-Niterói

A previsão de ventos fortes para o estado do Rio de Janeiro levou a Ecovias Ponte a pedir a atenção dos motoristas ao trafegarem pela Ponte Rio-Niterói.

“Durante os períodos de ventania, a recomendação é reduzir a velocidade, manter distância segura do veículo à frente e ficar atento a possíveis objetos que possam ser deslocados pela força do vento”, sugeriu.

A concessionária orientou ainda os condutores de veículos altos, como caminhões, ônibus, vans e veículos com cargas leves ou vazias.

“Devem ter atenção especial devido à maior exposição aos efeitos das rajadas”.

Os motociclistas também devem redobrar os cuidados na travessia, “mantendo velocidade compatível com as condições da via, evitando manobras bruscas e aumentando a atenção aos efeitos das rajadas laterais de vento, que podem afetar a estabilidade do veículo”.

“O cuidado deve ser ampliado ao longo de toda a travessia, acompanhando a sinalização da rodovia e as orientações das equipes operacionais”.

Se o motorista se deparar com equipes operacionais, viaturas de atendimento ou veículos de emergência atuando na via, a recomendação é que reduza a velocidade e mude de faixa quando houver condições seguras “para ampliar a distância da operação, seguindo as recomendações do Movimento Afaste-se”.

Equipes operacionais da Ecovias Ponte estão em monitoramento permanente das condições de tráfego e das condições meteorológicas e permanecem de prontidão 24 horas por dia para prestar atendimento aos usuários.

“Em caso de necessidade, os motoristas podem entrar em contato pelo telefone 0800 777 6683 (WhatsApp). As condições de tráfego podem ser acompanhadas em tempo real pelo perfil @ecoviasponte (X e Threads)”, completou em nota.