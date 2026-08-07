Paula Lavigne celebra os 84 anos de Caetano Veloso com álbum romântico: veja fotos

Paula Lavigne comemorou o aniversário de 84 anos de Caetano Veloso com uma declaração apaixonada nas redes sociais, nesta sexta-feira, 7. Para marcar a data, a empresária publicou um álbum de fotos ao lado do marido, reunindo momentos de carinho e cumplicidade do casal.

Nos registros, os dois aparecem em clima de romance e descontração, aproveitando um dia na piscina. Entre as imagens, uma mostra o casal abraçado, enquanto outra registra Caetano dando um beijo no pé da esposa. Na legenda da publicação, Paula resumiu o sentimento em poucas palavras: "Feliz aniversário, Papito! Te amo!"

A homenagem rapidamente repercutiu entre amigos e admiradores do cantor. Diversos famosos aproveitaram os comentários para deixar mensagens de felicitações ao aniversariante.

"Muita saúde, amor e boas energias", escreveu Eliana. "Vivaaaaaa", comentou Angélica. Já Leila Pinheiro declarou: "Parabéns, Caetano! Que maravilha, mais um ano de vida, com saúde, muito amor e música! Muitos vivas à sua vida! Saúde!" Gloria Pires também deixou sua homenagem: "Muitos vivas ao mestre! Muita saúde e muito amor ao farol de todos nós. Amo."

A história de amor entre Paula Lavigne e Caetano Veloso já dura várias décadas. Eles oficializaram a união pela primeira vez em 1986, ficaram separados entre 2004 e 2016 e decidiram reatar o relacionamento há dez anos.

Desde então, seguem juntos e frequentemente compartilham momentos da vida a dois nas redes sociais. Além do casamento, Paula também desempenha um papel importante na carreira do artista, atuando como empresária e parceira em diferentes projetos profissionais.

confira aqui

Gilberto Gil celebra aniversário de Caetano Veloso

Além da homenagem de Paula Lavigne, Caetano Veloso também recebeu uma declaração emocionante de Gilberto Gil, amigo de longa data e um dos maiores parceiros de sua trajetória artística.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o cantor refletiu sobre a relação construída ao longo de décadas e destacou a influência que Caetano teve em sua vida, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional.

"Com Caetano tem sido sempre amor e amizade. Ainda hoje eu estava pensando, quando acordei, que tenho Caetano como um irmão, um mestre. Tudo que vou aprendendo, de certa forma, atribuo um pouco ao fato de ele ter se tornado presente na minha vida. Ainda tem o fato de sermos da mesma idade. Estamos ficando velhinhos juntos", declarou Gil.