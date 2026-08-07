Tamara Klink pede que leitores não comprem mais seu livro best-seller: 'Doem ou emprestem'

A escritora e velejadora Tamara Klink publicou um vídeo nas redes sociais pedindo para que os leitores não comprem mais seu último lançamento, Bom Dia, Inverno (Companhia das Letras). Atualmente, o livro está em terceiro lugar entre os mais vendidos na Amazon, atrás apenas de A Metamorfose (Principis), de Franz Kafka, e Vidas Secas (Principis), de Graciliano Ramos.

No vídeo, Tamara citou uma preocupação com a questão ambiental e pediu para que as pessoas priorizem emprestar ou doar o best-seller. "Já tem muitos livros Bom Dia, Inverno circulando pelo Brasil. Se vocês puderem, tiverem acesso a uma biblioteca ou tiverem pessoas da família, colegas, pessoas do trabalho, façam os livros circularem. É para isso que eles existem", disse.

A escritora afirmou que "é muito triste, para um livro, acabar em uma biblioteca e só ser lido uma vez". "Tem um monte de papel, um monte de energia que foi gasta da natureza para esse livro existir."

Tamara voltou a pedir que as pessoas "doem ou peguem emprestado" o livro e estimulou os seguidores a compartilhar endereços de bibliotecas que não têm Bom Dia, Inverno. "O mais legal de um livro e o mais legal do que qualquer objeto - como vocês que leram o livro sabem - é esse objeto circular e cumprir sua função pelo máximo de tempo possível para fazer jus aos recursos de energia gastos para ele existir no planeta", disse.

Por fim, ela agradeceu aos leitores que compraram Bom Dia, Inverno. O livro foi lançado em maio e é um relato da preparação e dos oito meses (de outubro de 2023 a maio de 2024) em que Tamara viveu isolada em um veleiro no Ártico, no mar congelado da Groenlândia, com comunicação mínima com o resto do mundo.