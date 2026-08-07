Participante do 'Masterchef' é picado por aranha e deixa programa

Reinaldo Bockor, biomédico e participante do Masterchef Brasil, revelou que deixou o programa após ter sido picado no pé por uma aranha-marrom.

Em um vídeo, publicado em suas redes sociais, o profissional explicou que, mesmo com bastante dor e remédios, seguiu com a gravação do episódio de repescagem. No entanto, ele sabia que teria que voltar para Santa Catarina a fim de realizar o tratamento adequado.

"Então, eu liguei pra minha médica, para a doutora Gisele, ela disse que era para eu voltar imediatamente para Santa Catarina, porque como eu tive uma infecção generalizada há um tempo atrás, eu precisava tomar muito cuidado, porque isso era muito grave, mas eu tinha que gravar a final", afirmou.

"E tem um detalhe que quase ninguém sabe: um episódio é gravado em dois dias. No primeiro, meu pé já estava ruim. No segundo, ele estava muito pior. Eu estava com tanta dor e tão medicado que entendi que não teria condições de continuar na competição", escreveu na legenda de seu post.

A decisão de sair

O chef afirmou que, dadas as circunstâncias, optou por fazer algo que o tiraria da disputa: "Foi aí que tomei uma decisão: fiz um empratamento completamente errado de propósito para ser eliminado".

Além de dizer que "quase perdi um dedo por causa da mordida", Bockor revelou que passou 30 dias em tratamento "com o pé para cima".