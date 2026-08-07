Polícia prende falso médico que atendeu criança com tumor no cérebro

Rio - Policiais civis prenderam, nesta quinta-feira (6), um falso médico que utilizava a identidade de um profissional verdadeiro desde agosto do ano passado para realizar consultas domiciliares a M.E.S.M., de apenas 10 anos, com tumor cerebral maligno. Diogo dos Santos Serpa foi capturado em flagrante no bairro Jardim Pitoresco, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

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De acordo com as investigações, há 10 meses o homem se apresentava falsamente como o médico responsável pelo home care da criança. Ao longo desses meses, ele prescreveu medicamentos, solicitou exames e emitiu encaminhamentos para a vítima, portadora de Meduloblastoma grau IV, de crescimento rápido. Ainda conforme apurado, ele utilizava carimbos falsificados e o número de registro de outro profissional cadastrado no Conselho Regional de Medicina (CRM) para realizar os atos.



Após a mãe da criança identificar inconsistências em prescrições do falso médico e verificar que a foto cadastrada no CRM não era do homem que frequentava sua casa, ela procurou a delegacia para registrar o caso e os agentes iniciaram diligências. De acordo com as investigações, há 10 meses o homem se apresentava falsamente como o médico responsável pelo home care da criança. Ao longo desses meses, ele prescreveu medicamentos, solicitou exames e emitiu encaminhamentos para a vítima, portadora de Meduloblastoma grau IV, de crescimento rápido. Ainda conforme apurado, ele utilizava carimbos falsificados e o número de registro de outro profissional cadastrado no Conselho Regional de Medicina (CRM) para realizar os atos.Após a mãe da criança identificar inconsistências em prescrições do falso médico e verificar que a foto cadastrada no CRM não era do homem que frequentava sua casa, ela procurou a delegacia para registrar o caso e os agentes iniciaram diligências.

Agentes da 63ª DP (Japeri) foram ao local onde o criminoso estava e, durante a abordagem, identificaram que ele estava realizando procedimentos médicos e assumindo a identidade de um profissional cadastrado no CRM. No endereço, os agentes constataram a falsidade ideológica.



As equipes autuaram Diogo em flagrante pelos crimes de exercício ilegal da medicina com fins lucrativos, uso de documento particular falso, falsa identidade, estelionato tentado e perigo para a vida ou saúde de outrem. Ainda durante a ação, agentes apreenderam carimbo e receituários com nome de outro profissional, além de receituários já carimbados em nome do outro médico.



Conforme apurado, ele já possuía anotações criminais pelos crimes de falsidade ideológica, furto de medicamentos em farmácia, furto em farmácia e peculato. As investigações continuam para identificar possíveis outras vítimas e comparsas do esquema criminoso.