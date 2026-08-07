Com ponto facultativo, trânsito facilita a vida do carioca na volta para casa

Rio - A volta para casa do carioca está sendo diferente do habitual nesta sexta-feira (7). Acostumados a enfrentar longos congestionamentos nas principais vias da cidade no fim do expediente, os motoristas e passageiros encontram um trânsito mais tranquilo nesta tarde, em meio ao ponto facultativo decretado pelas autoridades devido à previsão de fortes ventos.

Na Ponte Rio-Niterói, que em horários de pico costuma registrar até 50 minutos de travessia, o tempo estimado nesta tarde é de 25 minutos no sentido Niterói, onde há maior fluxo de veículos.



Na Avenida Ayrton Senna, o trânsito é lento no acesso à Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão, no sentido Linha Amarela, mas o fluxo é menor do que o habitual. No sentido orla, as condições são boas ao longo da via. Já na Linha Vermelha, na altura do Galeão, o trânsito é bom. No sentido Centro do Rio as condições também são favoráveis.



No fim da tarde, a MobiRio informou que o fechamento de algumas ruas no entorno da Praça Saens Peña, na Tijuca, devido ao risco de queda de árvores, provocou reflexos na operação da linha 634. O trajeto foi temporariamente desviado, e o coletivo deixou de fazer paradas na Rua Desembargador Izidro e no ponto final da Praça Saens Peña. Por causa da alteração, os intervalos da linha estão irregulares.



O trânsito mais ameno é reflexo de uma decisão conjunta da Prefeitura do Rio e do governo do estado. Em meio a novos alertas de fortes ventos, as autoridades decretaram ponto facultativo nesta sexta-feira (7). A medida passou a valer às 13h e orientou o encerramento de todas as atividades não essenciais, com o objetivo de facilitar o retorno para casa e preservar a segurança da população.



Para atender à demanda antecipada de passageiros, os sistemas de metrô e trens também adiantaram o horário de pico nesta sexta-feira.

Às 18h, o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informou que o município do Rio de Janeiro retornou ao Estágio 2 nesta sexta, devido à redução dos ventos para as próximas horas.