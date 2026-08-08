Na Muzema, homens do Choque apreenderam um menor, dois fuzis e drogas

Segundo a Polícia Militar, houve ações policiais em mais de 80 comunidades no estado. Na Muzema, também na Zona Sudoeste, equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHq) apreenderam um adolescente, dois fuzis calibre 5,56 mm, drogas, um celular e uma máquina de cartão. Houve troca de tiros com criminosos durante a progressão das equipes pela região.

Na noite desta quinta-feira (6), na Estrada de Curicica, em Curicica, ainda na Zona Sudoeste, um ônibus foi usado como barricada. Testemunhas apontam que ocorreram confrontos entre grupos rivais na comunidade Dois Irmãos. O coletivo era da linha C47555 - 861 (Rio das Pedras x Curicica).

Na Zona Oeste, policiais do 14º BPM (Bangu) operaram na Vila Kennedy. As equipes prenderam um homem, apreenderam dois adolescentes e arrecadaram farto material entorpecente. Na Zona Norte, equipes do 41º BPM (Irajá) atuaram no Complexo do Chapadão.