Ator Renato Scarpin desabafa após apresentar peça para plateia de 4 pessoas

O ator Renato Scarpin compartilhou nas redes sociais um desabafo sobre os desafios de manter uma produção teatral independente em cartaz. Em uma sessão da peça 7x1 - Uma Comédia Coa para Cachorro, no Teatro Bibi Ferreira, em São Paulo, o artista se apresentou para apenas quatro espectadores no último domingo, 2.

Mesmo diante da plateia reduzida, Renato cumpriu a apresentação normalmente. A situação, porém, também o levou a refletir sobre os custos de uma produção independente e sobre a relação entre o artista e o público.

Diante das dificuldades para manter a temporada, o ator decidiu reduzir o valor dos ingressos durante o mês de agosto. Os bilhetes, que custavam até R$ 100, passaram a ser vendidos por R$ 21,90, preço único pela plataforma Sampa Ingressos.

A iniciativa também está relacionada ao aniversário do artista, que completa 55 anos no dia 24 de agosto. Ao anunciar a promoção, Renato explicou que decidiu transformar a data em um convite para que mais pessoas fossem ao teatro.

"Como este mês é o do meu aniversário, quero ganhar um presente: e o presente é a sua presença no teatro. Também vou dar uma colaborada. Em agosto, vou fazer a peça por R$ 21,90. Às 19h, no Teatro Bibi Ferreira. Essa é a vida do ator. Ator que produz, que não tem lei, não tem incentivo. Com quatro pessoas na plateia, não consigo pagar nem o técnico. Tenho que tirar do bolso para trabalhar, mas eu faço a peça. As quatro pessoas que foram se encantaram", explicou.

A sessão do dia 2 de agosto acabou se tornando um momento de reflexão para o ator. Embora apenas quatro pessoas tenham comparecido ao espetáculo, Renato ressaltou que duas delas eram suas amigas e que as outras duas estavam indo ao teatro pela primeira vez.

"No domingo, fiz um espetáculo para quatro pessoas em um teatro para 300 lugares. Das quatro, duas eram minhas amigas. As outras duas nunca tinham ido ao teatro. Entre tantas peças em cartaz em São Paulo, escolheram me ver. Saíram encantados, amaram, falaram que vão recomendar para todo mundo ir assistir.", relatou.

O episódio também fez o artista pensar sobre o significado de se apresentar para uma plateia pequena. Para ele, a quantidade de espectadores não diminui a importância de quem decidiu sair de casa para prestigiar seu trabalho.

"Às vezes, vem a pergunta: 'Será que vale a pena fazer para tão pouco público?'. Sempre digo que faço para uma pessoa porque a pessoa se dignou a sair de casa para me ver. É uma questão de respeito com a pessoa, com o público. Respeito demais o público.", declarou.

Quem é Renato Scarpin?

Renato Scarpin tem uma trajetória marcada por trabalhos na televisão, incluindo participações em novelas como Torre de Babel (TV Globo, 1998), Amigas e Rivais (SBT, 2007), como padre Emiliano, Uma Rosa com Amor (SBT, 2010) e Avenida Brasil (Globo, 2012), na qual interpretou o arquiteto Jean Miguel.

Apesar da experiência na televisão, o ator segue dedicado ao teatro e mantém a produção independente em cartaz. A peça continua com sessões aos domingos, em São Paulo.

Para Renato, a dificuldade enfrentada atualmente faz parte da trajetória de quem escolhe seguir trabalhando nos palcos. Ele afirma que pretende continuar insistindo até conquistar uma plateia maior.

"Aprendi com meu pai a ter resiliência. Quando você acredita no que faz, você tem que insistir. Já fiz peça para mais gente, já fiz peça para quatro pessoas e quero ter a certeza que vamos lotar o teatro", concluiu.