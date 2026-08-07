Fernanda Montenegro cancela presença na Flin por conjuntivite; Fernanda Torres é confirmada

A atriz Fernanda Montenegro cancelou sua participação na Festa Literária Internacional de Niterói (Flin) nesta sexta-feira, 7. Segundo informações do evento, a artista foi diagnosticada com um quadro de conjuntivite aguda. Pouco depois, a feira confirmou a presença de Fernanda Torres no evento.

Fernanda Montenegro fecharia a programação da Flin com sua leitura dramática de Simone de Beauvoir, Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir, no próximo dia 16. No espetáculo, a atriz lê trechos de A Cerimônia do Adeus, em que a filósofa faz um relato sobre seus últimos anos de convivência com o também filósofo Jean-Paul Sartre.

Na nota divulgada nas redes sociais sobre o cancelamento da participação de Fernanda, a Flin afirmou que o quadro de conjuntivite "impede temporariamente a realização das leituras". "A Prefeitura de Niterói, Fundação de Arte de Niterói e todo o público da cidade desejam uma rápida recuperação para a nossa amada Fernanda Montenegro", disse o comunicado.

Fernanda Torres estará no evento para uma leitura do primeiro capítulo de A Glória e Seu Cortejo de Horrores (Companhia das Letras), livro lançado pela atriz em 2017. O evento não confirmou oficialmente a data da participação da atriz, mas, muito provavelmente, ela deve substituir a mãe.

A Flin ocorre entre os dias 14 e 16 de agosto na Reserva Cultural de Niterói. Entre as atrações confirmadas, também estão nomes como Emicida, Jout Jout e Valter Hugo Mãe. O evento é 100% gratuito.