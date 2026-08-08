Rio volta ao estágio 1 de atenção após ventos perderem força

A cidade do Rio de Janeiro retornou ao estágio 1 de atenção às 5h30 deste sábado, 8, após a previsão de redução da intensidade dos ventos nas próximas horas. A informação é do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio).





O estágio 1 é o nível mais baixo de uma escala de cinco e indica ausência de ocorrências de grande impacto. Pequenos incidentes podem ocorrer, mas sem interferência significativa na rotina da população.





Segundo o Sistema Alerta Rio, há núcleos isolados de chuva e nuvens baixas sobre a cidade, com registro de chuva fraca em alguns pontos. Também há áreas de chuva na Costa Verde, com deslocamento em direção à Baía de Sepetiba, além de núcleos na Baixada Fluminense e no oceano que não devem avançar sobre o município.





A previsão para este sábado é de ventos moderados, entre 18,5 km/h e 51,9 km/h, devido à passagem rápida de uma frente fria continental. O céu deve ficar nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca a moderada e isolada durante a manhã.





A cidade havia retornado ao estágio 2 às 18h de sexta-feira, 7, após a redução da intensidade dos ventos. Mais cedo, às 13h, o município havia chegado ao estágio 3, diante da previsão de rajadas de até 90 km/h.





O Rio estava no estágio 2 desde as 19h05 de quinta-feira, 6, por causa da previsão de ventos fortes, entre 52 km/h e 75,9 km/h, a muito fortes, acima de 76 km/h.