Qual a previsão do tempo para este sábado (8) em São Paulo?

Após registros de fortes ventos nos últimos dias, a manhã deste sábado, 8, na cidade de São Paulo teve início com pancadas isoladas de chuva de forte intensidade, mas de curta duração, aponta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE). A média da temperatura mínima registrada na madrugada foi de 17,1°C.

Além de São Paulo, os Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul tiveram estragos nos últimos dias, com registro de ao menos uma morte. Como mostrou o Estadão, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) monitora a passagem de um ciclone extratropical intenso, também chamado de ciclone-bomba, sobre o Atlântico Sul.

Diante do clima ainda instável, o gabinete de crise instalado pelo governo de São Paulo na última quinta-feira, 6, seguirá mobilizado. Um dos motivos são as fortes rajadas de vento que atingiram diferentes regiões do Estado - até o balanço mais recente, a maior velocidade havia sido registrada em Santos, no litoral paulista, onde os ventos chegaram a 109 km/h.

Conforme o CGE, nas próximas horas, ainda podem acontecer pancadas isoladas de chuva até de forte intensidade na capital paulista, mas com curta duração. "A expectativa, entre o final da manhã e o restante do dia, é de predomínio de sol e temperaturas em elevação", afirma.

O centro de gerenciamento, ainda assim, recomenda atenção com as rajadas de vento, que em alguns momentos devem se aproximar dos 60 Km/h. Nessas condições, a recomendação é não permanecer embaixo de árvores e da rede elétrica, uma vez que há potencial para queda de galhos e árvores. O dia deve terminar com sensação de calor e sem chuva.

Gabinete de crises segue ativo em São Paulo

Depois de Santos, Itanhaém teve a segunda maior rajada registrada na semana, de 97 km/h. Em seguida aparecem Ubatuba, com 74,5 km/h, e Presidente Prudente, com 70,4 km/h. Também foram registrados ventos de 68 km/h em Areias e de 66,9 km/h em São Caetano do Sul.

O gabinete permanecerá em operação acompanhando a evolução das condições meteorológicas e coordenando as ações de monitoramento e resposta em todo o Estado.

Nos últimos dias, as condições meteorológicas provocaram ocorrências pontuais, principalmente quedas de árvores e muros. No litoral norte, houve interrupções temporárias na travessia de balsas.

Até o momento, não há registro de feridos ou desabrigados. A Defesa Civil informou que segue monitorando as condições meteorológicas e mantém contato com os municípios para prestar apoio quando necessário.