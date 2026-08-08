Helicóptero cai e deixa 4 mortos no Rio

Rio - Quatro pessoas morreram carbonizadas depois da queda de um helicóptero na região da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, na manhã deste sábado (8). O acidente gerou um incêndio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares foram acionados às 11h11. Uma equipe do Grupamento de Operações Aéreas localizou a aeronave em uma área de mata e de difícil acesso. Bombeiros especializados avançaram pelo terreno para chegar no local.

Agentes com especialidade em salvamento, em operações aéreas e combate a incêndios florestais atuaram na ocorrência. Os focos de incêndio foram debelados por volta de 13h. A operação mobilizou cerca de 40 militares, 11 viaturas e quatro unidades operacionais: 1º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente - Alto da Boa Vista; Grupamento Operacional do Comando-Geral - Centro; ⁠Grupamento de Operações Aéreas; e 11º Grupamento de Bombeiro Militar - Vila Isabel.

As vítimas são um homem, que pilotava a aeronave, e três passageiras mulheres. O Corpo de Bombeiros informou que todos morreram carbonizados. A identificação ficará a cargo da perícia da Polícia Civil.

O prefixo da aeronave ainda não foi confirmado. A ocorrência permanece em andamento.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da Estrada da Vista Chinesa, na altura do número 2.120, está ocupada para o trabalho dos Bombeiros. Também atuam na ocorrência a Guarda Municipal e a Polícia Militar. O trânsito está em boas condições.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pelo Parque Nacional da Tijuca, informou que um pequeno e restrito trecho da Estrada da Vista Chinesa, em frente ao mirante, está fechado para dar apoio ao trabalho dos bombeiros. As equipes também interditaram, temporariamente, as trilhas no entorno do ponto turístico. Agentes ambientais do Parque dão apoiam a corporação.

Vista Chinesa

O famoso mirante da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, foi construído entre 1902 e 1906. Ele fica dentro do Parque Nacional da Tijuca. A estrutura, em estilo oriental, homenageia o povo chinês, que trouxe o cultivo do chá para o Brasil no início do século 19.

É um importante ponto turístico da cidade, de onde se descortina uma deslumbrante paisagem de toda a Zona Sul, incluindo a Lagoa Rodrigo de Freitas. Visitantes costumam chegar no local através de bicicletas, carros e a pé.

O Parque Nacional da Tijuca foi reaberto, neste sábado (8), para visitas depois de ficar fechado por conta do alerta de ventania na cidade nesta sexta-feira (7). São atrativos que ficam no local: o monumento do Cristo Redentor, o Mirante Dona Marta, o Parque Lage, o Setor Floresta da Tijuca, a Vista Chinesa, a Mesa do Imperador, a Pedra da Gávea e a Pedra Bonita.

Colisão com morte

Com o impacto no solo, as aeronaves de pequeno porte acabaram explodindo em cima dos veículos, e desencadeou um grande incêndio na garagem, localizada ao lado da Rua Beth Lago.

Em um dos helicópteros estavam o piloto Alexandre Souza e os passageiros Lucas Brito Chaves, Oliver Tree, Lucas Vignale e Gaspar Prim. Na outra aeronave, estava apenas o piloto Charles Marsillac.

Oliver veio ao Brasil para apresentar um show único em São Paulo, no mesmo mês. Ele continuou no país após a apresentação para visitar o Rio. O cantor é dono dos hits "Life Goes On" e "Miss You".