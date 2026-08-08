Quatro morrem em queda de helicóptero na Vista Chinesa, no Rio

Ao menos quatro pessoas morreram na manhã desta sábado, 8, em uma queda de helicóptero na região da Vista Chinesa, na divisa entre a zona sul e a zona norte do Rio de Janeiro. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. As vítimas, ainda não identificadas, são um homem, que pilotava a aeronave, e três mulheres, todas passageiras.

Os quatro corpos foram localizadas carbonizados, segundo a corporação. A identificação ficará a cargo da perícia da Polícia Civil. Ainda não há informações se havia mais ocupantes no helicóptero.

A corporação foi acionada para atender a ocorrência por volta das 11h. Pouco depois, a aeronave foi localizada pela equipe do Grupamento de Operações Aéreas.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o ponto da queda fica em uma área de mata de difícil acesso, que só foi alcançada por equipes especializadas nesse tipo de ação.

Focos de incêndio foram debelados

Por volta de meio-dia, os bombeiros informavam que também havia registro de fogo na região, e que militares especializados em combate a incêndios florestais foram mobilizados. Uma hora depois, a corporação informou que as equipes debelaram os focos de incêndio. O local permanece isolado para preservar a área e aguardar a perícia da Polícia Civil, responsável pela identificação das vítimas.