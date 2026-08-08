Xuxa e Mara Maravilha: entenda troca de farpas entre apresentadoras

Mara Maravilha e Xuxa Meneghel trocaram críticas nas redes sociais ao longo da última semana. Em meio à turnê O Último Voo da Nave, de Xuxa, Mara compartilhou vários stories em seu Instagram trazendo conteúdos negativos ao trabalho ou a declarações recentes da colega, que respondeu num comentário público.



Mais recentemente, na noite desta sexta-feira, 7, Maravilha postou um vídeo em que provoca: "Tem gogó, Xuxu?", seguida por momentos em que canta a música O Que É, o Que É?, de Gonzaguinha, com ligeiras modificações.



Ao fim, pergunta de novo: "Tem gogó?". Em diversas entrevistas ao longo dos anos, Xuxa chegou a afirmar que não se considera uma cantora profissional, e sim uma apresentadora que vendia discos.



Entenda a briga



Na última terça-feira, 4, Mara postou dezenas de conteúdos, a maioria deles compartilhamentos de outras contas. "Me tira uma dúvida: a Xuxa está moderna ou ridícula", dizia um, ao lado de uma foto da apresentadora no palco, por exemplo.



O influenciador Marcio Rolim fez uma análise sobre as declarações da cantora em seu perfil no Instagram, e Xuxa publicou um comentário em resposta, se posicionando quanto à situação.



"Faltou dizer que ela só quer aparecer, como muita gente que está querendo pegar carona na nave com insultos e não com suas opiniões. É diferente você não gostar de mim e (você) desrespeitar a minha história", escreveu.



Em seguida, continuou: "Mas acho que quanto mais se fala de todos que me agridem, mais eles vão falar... Na boa... Tenho pena. Deve ser horrível ter que precisar diminuir alguém para crescer ou aparecer. Mais amor para todos em todas as idades. Isso se chama educação e empatia e obrigada por respeitar a minha história e a minha maturidade, que só vêm com a idade".



Posteriormente, na quarta-feira, 5, Mara Maravilha fez uma postagem com a frase "Ser odiado por idiotas é o preço que você paga por não ser um deles" e o complemento "Xuxu, vamos em frente...".



Críticas de Mara Maravilha a Xuxa são recorrentes



Não se trata da primeira vez em que as duas apresentadoras se "estranham" em comentários públicos. Em 2023, durante o Sobre Nós Dois, do canal GNT, a comandante do programa, Sabrina Sato, comentou sobre o relacionamento de Xuxa em tom otimista, dizendo que "Vai ser 'mara' (gíria de maravilhoso)". A loira respondeu, em tom de brincadeira: "Não, vai ser xuxa".



Maravilha se incomodou com a fala e se pronunciou: "Xuxa desnecessariamente se desconstruindo. Fica a dica. Vamos evoluir, inclusive o nosso público merece".



Dois anos antes, em 2021, em entrevista ao podcast Papagaio Falante, Mara Maravilha criticou Xuxa: "Estou invocada e com ranço dela. É um direito meu. Ela vai para o mesmo buraco que eu vou. Agora vamos ver, depois do buraco, para onde a gente vai subir".