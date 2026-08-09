Aeronave era de pequeno porte

O prefixo da aeronave é PP- MFS Robinson R44. O Robinson R44 é um helicóptero leve monomotor a pistão de pequeno porte, fabricado nos Estados Unidos pela Robinson Helicopter Company. Ele mede cerca de 11 metros de comprimento, acomoda até três passageiros mais o piloto e tem autonomia de voo de aproximadamente 550 km, sendo um dos modelos mais populares e vendidos do mundo para uso executivo, turismo e instrução.

O helicóptero pertencia à empresa de turismo Voos Rio Panorâmicos e Serviços Aeronáuticos (VRP).

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da Estrada da Vista Chinesa, na altura do número 2.120, ficou ocupada para o trabalho dos Bombeiros.