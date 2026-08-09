Nova queda de helicóptero faz quatro vítimas

Quatro pessoas morreram carbonizadas depois da queda de um helicóptero na região da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte, na manhã de ontem. O acidente gerou um incêndio, que foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Civil confirmou a identidade das vítimas: o Comandante Alessandro Rocha, que era o piloto, e as passageiras, três mulheres colombianas da mesma família: Rocio Cubillos, avó de 59 anos, Wendy Manrique, mãe de 39 anos, e Sofia Murillo, de 17 anos.

As mulheres estavam no Rio de Janeiro para comemorar o aniversário de 15 anos de outra filha de Wendy. Ela estava pronta para embarcar em outra aeronave, que não chegou a levantar voo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares foram acionados às 11h11. Uma equipe do Grupamento de Operações Aéreas localizou a aeronave em uma área de mata e de difícil acesso. Bombeiros especializados avançaram pelo terreno para chegar ao local.

Agentes com especialidade em salvamento, em operações aéreas e combate a incêndios florestais atuaram na ocorrência. Os focos de incêndio foram debelados por volta de 13h. A operação mobilizou cerca de 40 militares, 11 viaturas e quatro unidades operacionais: 1º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente - Alto da Boa Vista; Grupamento Operacional do Comando-Geral - Centro; ⁠Grupamento de Operações Aéreas; e 11º Grupamento de Bombeiro Militar - Vila Isabel.