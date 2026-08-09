Rio de Janeiro tem alerta para ventos de até 75 km/h neste domingo

A previsão meteorológica para a capital carioca é de céu parcialmente nublado passando a nublado ao longo do dia, com chuvas fracas e isoladas nos períodos da tarde e noite.

A aproximação e passagem de uma nova frente fria vai influenciar o tempo no Rio. A temperatura máxima prevista é de 35 graus Celsius (°C), e deverá cair a partir de segunda-feira (10).

Recomendações

A recomendação das autoridades é para que as pessoas evitem se abrigar em baixo de árvores ou coberturas metálicas durante possíveis vendavais e que não estacionem em locais próximos a torres de transmissão.

Outra orientação é no sentido de evitar permanecer em lugares altos e sem proteção, ou se deslocar durante as rajadas de vento.

Dentro de casa, a Defesa Civil recomenda que a população feche portas e janelas, além de persianas e cortinas para prevenir que estilhaços se espalhem em caso de quebra de vidro pela ventania.

Objetos em locais altos também podem cair com os ventos. Se houver falta de energia elétrica, é preciso ter cuidado com uso de velas para se evitar incêndios.