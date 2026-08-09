Faustão homenageia o filho, João Silva, na TV: 'Faz o estilo dele'

Faustão fez uma rara aparição na TV na noite desse sábado, 8, véspera de Dia dos Pais, no Programa do João, apresentado por seu filho no SBT.

A atração completou um ano no ar, e por conta do aniversário, a produção preparou uma surpresa para João Silva. No encerramento, o jovem foi alertado pelo colega Mauro Beting de que ainda havia mais um VT para assistir.

Nesse momento, Faustão apareceu na tela em um vídeo pré-gravado. Desde 2023, quando se afastou da TV para cuidar de problemas de saúde, passando por transplantes de rim, fígado e coração, o comunicador de 76 anos faz poucas aparições nas telas.

"Alô, galera! Estou aqui porque são dois eventos muito importantes para o meu coração. Um ano do Programa do João, esse garoto que eu tenho tanto orgulho, admiração, e faz o estilo dele sendo fiel às origens", disse.

"Por outro lado, 45 anos do SBT, que está honrando as tradições e, principalmente, a memória do seu criador, Silvio Santos, inesquecível", prosseguiu Faustão.

Por fim, o apresentador encerrou: "João, que sirva de exemplo para você. Porque são poucos, como o Silvio, a Hebe, que chegaram onde chegaram. Serve também a muita gente fazer homenagens a quem realmente merece. Obrigado, saúde e felicidade!".