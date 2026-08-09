Falta de energia afeta bairros da zona leste de São Paulo e do ABC

Moradores da zona leste de São Paulo e das cidades de Santo André e São Bernardo do Campo, no ABC paulista, relataram falta de energia elétrica na tarde deste domingo, 9, Dia dos Pais. Segundo a ISA Energia Brasil, uma ocorrência em uma linha de transmissão na região interrompeu parcial e momentaneamente o fornecimento de energia para a distribuidora local.

Conforme a ISA, responsável pelo sistema de transmissão, o restabelecimento das cargas começou imediatamente, em conjunto com a distribuidora e sob coordenação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), e foi concluído às 15h01. A concessionária Enel afirma que o serviço foi retomado para 99% dos clientes em cerca de oito minutos.

Nas redes sociais, moradores reclamaram da interrupção. Uma internauta afirmou que a zona leste estava sem energia e criticou a situação por ocorrer justamente no Dia dos Pais. Outro relato, publicado às 15h26, apontava falta de luz havia cerca de 30 minutos no Alto da Mooca.

Segundo o mapa de energia da Enel, atualizado às 16h36 deste domingo, 8.938 clientes estavam com o fornecimento de energia interrompido na cidade de São Paulo.

"No momento, o serviço foi normalizado para todos os clientes impactados por esta ocorrência", acrescenta a Enel, que não informou o número de imóveis afetados. Na quinta-feira, 6, a concessionária acionou um plano de contingência diante dos alertas da Defesa Civil sobre ventos de até 70 quilômetros por hora na Grande São Paulo.

Nos últimos anos, ocorrências de blecaute após episódios de chuva e vendavais têm aumentado a pressão sobre a Enel, que pode perder a concessão por meio de um processo aberto pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Na região metropolitana, havia pouco antes das 17 horas registros de interrupções em municípios como Osasco, com 5.249 clientes afetados; Taboão da Serra, com 902; Santo André, com 445; São Caetano do Sul, com 360; Santana de Parnaíba, com 341; e Cotia, com 221.

A ISA Energia Brasil informou que as causas da ocorrência ainda estão sendo investigadas. Segundo a empresa, há indícios de que o desligamento possa ter sido provocado por uma pipa ou outro objeto estranho que entrou em contato com a rede.

A companhia também alertou para os riscos de soltar pipas nas proximidades da rede elétrica e de subestações de energia.