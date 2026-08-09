Tamara Klink recua após pedir que parem de comprar seu livro: 'Errei'

Tamara Klink usou seu perfil no Instagram neste domingo, 9, para afirmar que errou em solicitar que as pessoas parem de comprar seu livro, Bom Dia Inverno. Na quarta-feira, 5, um vídeo com o pedido foi postado em seu perfil nas redes sociais e viralizou, causando também discussões a respeito do tema.

Com uma justificativa ambiental e de promover a recirculação da obra, ela pediu que as pessoas que já tivessem adquirido um exemplar o doassem para amigos, parentes ou bibliotecas. Internautas apontaram incoerências no discurso, inclusive pensando no próprio funcionamento do mercado editorial.

Neste domingo, Tamara Klink, que está em viagem no Oceano Ártico, recuou: "Daqui do mar, soube da dimensão que o vídeo dos livros tomou e sinto muito. Obrigada a todos que se dispuseram a escrever. Errei em não ver outros pontos de vista."

"Precisamos da leitura. Precisamos de autores. Pequenos, grandes, independentes. Sou leitora antes de ser autora e não levei em conta toda a cadeia que alimenta as editoras. Agradeço a cada um que faz a leitura ir mais longe do que a prateleira", continuou.

"Nesses dois dias soube de muita gente defendendo os livros, as editoras, os autores, as vendas, as bibliotecas, as livrarias, os sebos, as anotações, o apego, os acervos familiares, o acesso, a preocupação ambiental, o compartilhamento, os exemplares que atravessam gerações de mil maneiras", prosseguiu.

Por fim, Tamara Klink encerrou: "Obrigada a todos que colocam energia para os livros chegarem aos leitores em todo canto. Antes, hoje e no futuro".

Por que Tamara Klink pediu que os leitores não comprassem seus livros

Em vídeo publicado no Instagram em 5 de agosto, Tamara Klink reconheceu que sua sugestão poderia ser "polêmica" e emendou: "Não comprem mais esse livro Bom Dia Inverno".

"Nessa altura preciso ser coerente. Já tem muitos livros Bom Dia Inverno circulando pelo Brasil todo. Se vocês têm acesso a biblioteca, pessoas da família, colegas, trabalho, façam os livros circularem. É para isso que eles existem", justificou.

Citando a quantidade de "papel e energia gastos da natureza", sugeriu: "Dê o livro que você leu, pegue emprestado, doe para a biblioteca". "O mais legal de um livro ou de qualquer objeto é circular e cumprir sua função pelo máximo de tempo possível para fazer jus aos recursos e energia gastos para ele existir no planeta", concluiu Tamara Klink.

Em seu discurso, ela também relata que por um período significativo de tempo seu livro figurou na lista de mais vendidos.

No site da Amazon, por exemplo, Bom Dia Inverno ocupava a 3.ª posição entre os livros mais vendidos na quarta, dia em que o vídeo foi publicado. Neste domingo, já figura na 2.ª colocação, atrás apenas de A Metamorfose, de Franz Kafka.