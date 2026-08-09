Ana Paula Renault posta reflexão no Dia dos Pais: 'Penso nas meninas que não tiveram'

Ana Paula Renault, apresentadora e vencedora do BBB 26, publicou um vídeo em suas redes sociais neste domingo, 9, em que reflete sobre o Dia dos Pais e fala sobre a primeira vez em que passa a data sem o seu pai, Gerardo Renault. Ele morreu neste ano, enquanto ela estava no confinamento do reality show da TV Globo.

"Minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos e a minha irmã Cida tinha 12. Meu pai tinha quase 70 anos e ele ficou para criar duas meninas. Ficou quando a vida ficou difícil, quando ser pai deixou de ser uma palavra e se tornou presença diária", disse.



"Hoje penso muito nas meninas que não tiveram isso. Nos filhos que foram e se sentem abandonados. Penso nas mães que precisaram ser 'mãe e pai'. Também penso nos homens que ficaram, nos pais que trocaram fraldas, perderam noites de sono, educaram, sustentaram, ouviram e acolheram - o que deveria ser o mínimo."

"Olho para a minha história sabendo do tamanho do privilégio que eu tive. Esse é o meu primeiro Dia dos Pais sem o meu. Meu pai viveu 96 anos, quase um século. Viu o mundo mudar diante dos próprios olhos e nunca parou de tentar entendê-lo. Lia muito, queria saber o que acontecia no Brasil e fora dele", continuou Ana Paula Renault.

Por fim, encerrou: "A vocês, pais de verdade, feliz Dia dos Pais. Ao meu pai, meu eterno 'muito obrigada'. Hoje entendo que tive um privilégio que jamais deveria ser privilégio: ter um pai presente. Presença não deveria ser extraordinário quando se trata de um filho. Deveria ser o básico, mas não é".

"Responsabilidade não tem de ter gênero. Cuidado não é coisa de mulher. Presença não é só obrigação feminina e paternidade não pode ser resumida a pagar uma conta, aparecer em uma fotografia ou ajudar a mãe. Pai não ajuda a criar um filho, pai cria", concluiu Ana Paula.

Pai de Ana Paula Renault morreu durante o BBB 26

Gerardo morreu em 19 de abril de 2026, após algumas semanas internado com um quadro de desidratação e infecção urinária.

Apesar de pedidos da família para que a informação não fosse revelada a Ana Paula Renault, faltando poucos dias para o fim do programa do qual ela era favorita, a produção informou-a num primeiro momento e o apresentador do Big Brother, Tadeu Schmidt, abordou a morte em conversa ao vivo com a participante momentos depois.

Quem foi Gerardo Renault, pai de Ana Paula

Gerardo Renault se formou em Direito em 1952 e entrou para a vida política ainda jovem. Foi vereador de Belo Horizonte entre 1951 e 1967, deputado estadual por Minas Gerais entre 1967 e 1979 e, por fim, deputado federal pelo mesmo Estado, de 1979 a 1987.

Começou a sua vida política filiado à União Democrática Nacional (UDN), partido que fazia oposição a Getúlio Vargas. Durante a ditadura militar (1964-1985), filiou-se à Aliança Renovadora Nacional (Arena), partido alinhado ao regime militar. Com o fim da sigla, ficou em uma de suas sucessoras, o Partido Democrático Social (PDS).