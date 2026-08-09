Mauro Mendonça celebra família reunida em foto para o Dia dos Pais

Mauro Mendonça apareceu acompanhado por sua família para o Dia dos Pais em uma foto publicada no Instagram por sua mulher, Rosamaria Murtinho, neste domingo, 9. Casados desde 1959, o casal de atores tem, respectivamente, 95 e 93 anos de idade.

"Dia dos Pais e Maurão caindo na gargalhada com filhos e netos!", escreveu a atriz. Estavam presentes na foto Rodrigo, João, Pedro, Sofia e Mauro Mendonça Filho, de diversas gerações da família. Mendonça Filho escreveu: "Maurão, guerreiro. Não perde nunca o bom humor. Te amo, papai!".

O ator tem enfrentado alguns problemas de saúde recentemente. Em abril, por exemplo, comemorou o aniversário de 95 anos enquanto estava hospitalizado. Desta vez, Rosamaria registrou a localização da foto como sendo no bairro do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, mas não informou se é um leito adaptado para atendê-lo em casa ou em um hospital.

Mauro Mendonça está afastado da TV há 10 anos

Mauro Mendonça é um dos mais experientes atores da história da TV brasileira, tendo iniciado na TV Tupi, ainda nos anos 1950, e passado por diversas emissoras como Excelsior, Record e Globo.

Nesta última, esteve no elenco de novelas como Água Viva, Sinhá Moça, Sonho Meu, A Próxima Vítima, O Profeta, A Favorita, Gabriela. Ele está afastado das gravações desde a novela Êta Mundo Bom!, da TV Globo, em 2016.