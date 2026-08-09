Rayssa é campeã da etapa carioca da Liga Internacional de Skate Street

Duas vezes medalhista olímpica, a maranhense Rayssa Leal deu show no lotado Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, que pela primeira vez na história foi palco de uma etapa da Street League Skateborading (SLS), a Liga Internacional da modalidade. Mesmo com dores após ter sofrido uma queda na véspera do evento, Rayssa cravou somatório de 20.9, deixando para trás por apenas 0.02 de vantagem a japonesa Momiji Nishiya - ouro olímpico em Tóquio 2020 -, segunda colocada com total 20.7. A espanhola Daniela Terol (17.7) completou o pódio na terceira posição. A paulista Gabriela Mazetto (14.8) terminou na quarta posição.

Com o segundo troféu na temporada - o primeiro foi em fevereiro na etapa de abertura em Sidney (Austrália) – Rayssa desponta como forte candidata a disputar o Super Crown da SLS 2026, última das sete etapas da Liga, com os skatistas com maior pontuação ao longo do ano. A maranhense da cidade de Imperatriz é tetracampeã consecutiva do Super Crown (2022, 2023, 2024 e 2025).

“Ontem eu não estava andando tão bem. Hoje eu andei assim, tudo que eu podia andar. Fiquei muito contente. Eu dedico esse título para a minha família, para eles que estão lá em Imperatriz. Pai, feliz Dia dos Pais. Eu te amo”, disse Rayssa logo após a conquista, em entrevista à emissora SporTV.

A Rio Takeover foi a terceira etapa da SLS. A próxima está programada para 29 de agosto em Tempe (Estados Unidos). O calendário inclui ainda as etapas de Paris (França) em 3 de outubro; Tóquio (Japão) em 14 de novembro; e o Super Crown, em São Paulo, em dezembro.

Giovanni é vice-campeão

Ao todo cinco brasileiros disputaram a final masculina da etapa carioca da SLS, que reuniu 10 atletas. Paulista de Santo André, Giovanni Vianna chegou a liderar a penúltima rodada ao receber notas 9.1 e 9.2 em duas manobras perto da perfeição. No entanto, o canadense Cordano Russel anotou 9.3 na rodada derradeira e levou o título com somatório 27.9. Já Giovanni desperdiçou a última chance e foi vice-campeão ao totalizar 26.9. O conterrâneo Wallace Gabriel (24.5) assegurou a terceira posição no pódio.

Nascido em Osasco (SP), Abner Pietro (22.6) terminou na quinta posição. Campeão mundial de skate street em 2021, o cearense Lucas Rabelo (15.9) ficou em sétimo lugar e o paulista Ivan Monteiro (7.0) na 10ª posição.