Anac atua junto com a prefeitura

Em nota, a Anac informou que está em contato com a Prefeitura do Rio para definir a linha de atuação conjunta na fiscalização, especialmente de voos panorâmicos.

Sobre o acidente, a agência ressaltou que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai investigar e apontar os fatores que levaram a queda. A Anac destacou que a aeronave estava com a certificação em dia e reiterou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.

Em relação aos voos panorâmicos, o órgão informou que são Serviços Aéreos Especializados (SAE) e devem ser prestados por empresas e profissionais devidamente certificados.