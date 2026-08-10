O engenheiro Victor Manrique, parente das três turistas colombianas que morreram na queda de um helicóptero na região da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte do Rio, pediu a suspensão de voos panorâmicos na cidade. As vítimas são Rocio Cubillos, de 59 anos, Wendy Manrique, 37, e Sofia Murillo, 17.

O colombiano esteve no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro, na manhã de ontem, para reconhecimento dos corpos dos familiares. No local, Victor lembrou do acidente ocorrido em junho — também envolvendo helicópteros — que causou a morte de seis pessoas, incluindo o cantor Oliver Tree.

"A operação deveria ser, no mínimo, suspensa. Sinceramente, quero que nenhuma outra família, que venha a essa bonita cidade conhecê-la, termine em tragédia. Todos no Rio foram espetaculares. Só quero que ninguém viva o que vivemos", destacou.

Manrique solicitou uma investigação séria sobre a queda da aeronave e que o caso não seja tratado como um mero acidente.

"Quero uma investigação e que isso não fique assim. Só quero que tenha uma investigação séria, real e que encontrem as responsabilidades. Não conheço as normativas e os procedimentos desse país, mas me parece curioso que, um dia depois, ainda não fui contatado por uma autoridade de polícia", disse.

Assim como Manrique, o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) também sugeriu a suspensão do serviço de voos panorâmicos no município e encaminhou um ofício à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) sobre o tema.

Questionada sobre o caso, a Polícia Civil se limitou a dizer que a investigação está em andamento na 19ª DP (Tijuca), que a perícia já foi realizada e que os agentes aguardam um laudo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).