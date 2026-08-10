O que diz a empresa

Eliane Ambrósio, representante da empresa Voo Rio Panorâmico, também esteve no IML para dar suporte. Segundo ela, o piloto disse, no dia do acidente, que seria uma data abençoada, de realização de sonhos.

"Alessandro estava muito feliz. Ele chegou abençoando todos. Para ele, era um prazer, uma felicidade estar ali. Era um piloto com muita experiência. Está sendo uma grande perda", contou.

Sobre as cobranças dos familiares das colombianas, Eliane afirmou que todos os documentos estão sendo verificados. Além disso, ela disse que a demora para avisar a família sobre a queda do helicóptero ocorreu porque não queriam dar informações precipitadas.

"Tudo está sendo tratado, o seguro foi acionado e a empresa sempre seguiu as normas de segurança. Isso tudo será investigado e verificado. Nós vamos dar todo acesso a tudo. A preocupação agora é acolher a família e fazer tudo que a gente puder para dar um conforto", contou.