'Dança dos Famosos' terá ator de novela e cantores: o que Huck divulgou sobre participantes

A lista de participantes da Dança dos Famosos 2026 será divulgada no próximo domingo, 16 de agosto, no Domingão Com Huck, da TV Globo.

A informação foi confirmada por Luciano Huck no programa deste domingo, 9, junto a algumas dicas sobre os nomes que estarão presentes na nova temporada do programa.

"Semana que vem a gente apresenta o novo elenco da Dança dos Famosos. E temos muita surpresas. O que vocês querem saber?", provocou o apresentador. Seus colegas de palco, como Ed Gama, Rafael Portugal e Lívia Andrade, então, passaram a pedir informações e palpitar.

"Se você não der as pistas pra gente, a concorrência vai falar vários nomes, nos ajude!", pediu Lívia. Huck, então, deu características profissionais de seis dos participantes da Dança dos Famosos 2026. Confira abaixo:

Quem estará na lista de participantes da 'Dança dos Famosos 2026'

Uma apresentadora

Uma cantora

Dois cantores

Uma pessoa que está na novela das 9 da emissora - Quem Ama Cuida

Um ator que está no ar e fez novela recentemente



Ainda não se sabe quando começa a disputa da Dança dos Famosos, mas a divulgação dos participantes será feita em 16 de agosto.