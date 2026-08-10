Duas pessoas morrem e cinco ficam feridas em acidente na Rodovia Anhanguera, em SP

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas após um grave acidente de trânsito na Rodovia Anhanguera, na zona norte de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 10. A Motiva Autoban, concessionária responsável pelo trecho, afirmou que foi acionada para atender a uma ocorrência na altura do quilômetro 22, no sentido Norte (capital-interior), por volta das 4h48.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), informações colhidas no local apontam que um motorista perdeu o controle da direção e capotou. Pelo menos cinco veículos, incluindo um caminhão e uma van de mercadorias, se envolveram no acidente.

Até o momento da publicação desta matéria, não havia mais detalhes sobre a dinâmica do acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou a morte de duas vítimas no local.

A Movida Autoban informou que outras cinco pessoas ficaram feridas. Duas delas estão em estado grave, duas em estado moderado e uma teve ferimentos leves. Todas foram encaminhadas para hospitais da região.

Seis viaturas atuam na ocorrência, além de equipes operacionais da concessionária, que trabalham para garantir a segurança viária, a sinalização e a orientação dos motoristas.

Todas as faixas e o acostamento estão interditados desde às 4h57. Segundo a Movida Autoban, o tráfego está sendo desviado para o Rodoanel e há 4 quilômetros de lentidão.