Deborah Secco reflete sobre amizades e diz que aprendeu a valorizar a própria companhia

Deborah Secco aproveitou o domingo, 9, para compartilhar com os seguidores uma reflexão sobre os vínculos que construiu ao longo da vida. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a atriz falou sobre amizade, autenticidade e as mudanças na forma como passou a enxergar suas relações com o passar dos anos.

Sem citar pessoas ou situações específicas, Deborah destacou que hoje se sente mais confortável em escolher quem deseja ter por perto. Para ela, a maturidade também trouxe a capacidade de compreender que nem todos os afetos precisam permanecer próximos e que estar sozinha pode ser melhor do que conviver com relações que não considera verdadeiras.

Durante a reflexão, a atriz afirmou que sempre esteve aberta a conviver com diferentes tipos de pessoas, mas que passou a valorizar cada vez mais a sinceridade nas relações.

"Sou uma pessoa simples, eu não tenho frescura pra nada. Já tentei viver e conviver com todo tipo de gente, mas sorriso forçado dá uma preguiça", afirmou.

Deborah também comparou a preferência por relações genuínas àquelas cercadas de aparências. "Eu prefiro sentar no chão com quem é de verdade do que dividir aquela mesa chique rodeada de mentira", declarou.

A atriz ainda apontou uma mudança pessoal que considera importante: "Eu acho que, com o tempo, eu perdi o medo de ficar sozinha."

Tranquilidade como prioridade

Para Deborah, aprender a selecionar as companhias não significa deixar de gostar das pessoas, mas reconhecer que diferentes relações ocupam lugares diferentes na vida.

"A gente, sim, ama a todos, mas só caminha ao lado de alguns", refletiu.

A atriz afirmou ainda que passou a colocar a própria tranquilidade como prioridade. "O meu coração é porta aberta para quem tem essência, para gente de alma leve, porque a minha paz custa caro", disse.

Ao finalizar a publicação, Deborah deixou um conselho aos seguidores que se identificaram com a mensagem: "Se alguma presença tira sua tranquilidade, prefira a sua própria companhia."

A reflexão recebeu comentários positivos dos seguidores, que associaram as palavras da atriz a amadurecimento e autoconhecimento.

Nova fase na vida pessoal

A declaração ocorre durante uma nova fase da vida pessoal de Deborah. A atriz está noiva do produtor musical Dudu Borges. Os dois assumiram o relacionamento em março de 2025, mas mantêm a vida a dois longe dos holofotes.

Dudu é o primeiro relacionamento de Deborah após o fim de seu casamento de nove anos com o diretor Hugo Moura, com quem teve a filha, Maria Flor.

Embora não tenha relacionado diretamente a reflexão à vida amorosa, Deborah segue compartilhando com o público diferentes aspectos de uma fase marcada por novas escolhas e prioridades.