Tempestades causadas por tufão Dolphin atingem leste da China

Chuvas torrenciais e tempestades na esteira do tufão Dolphin inundaram várias províncias no leste da China, alagando a região costeira e inundando as ruas de Xangai. Cerca de 40% dos voos foram cancelados nesta segunda-feira (10) em Xangai, devido às condições climáticas.

O “Dolphin” apresentava ventos máximos sustentados de 151 quilômetros por hora (km/h) próximo ao seu centro quando atingiu a costa de Zhejiang, província localizada ao sul e a oeste de Xangai, na noite de ontem, antes de enfraquecer e se transformar em tempestade tropical.

As nuvens de chuva remanescentes continuaram a alagar hoje as províncias do leste, incluindo Anhui, Jiangsu e Shandong.

Muitas ruas em Xangai, a segunda cidade mais populosa do país, ficaram alagadas, inclusive nos principais centros comerciais.

Os dois aeroportos da cidade cancelaram um total de 943 voos devido ao tufão, reduzindo a capacidade em quase 40%, informou a emissora estatal CCTV.

A China Eastern Airlines disse que estava tentando retomar os voos para Xangai, Zhejiang e outros destinos de “maneira ordenada”.

Muitas ruas nos distritos suburbanos de Jiading e Qingpu, próximos ao centro de Xangai, permaneceram encharcadas, de acordo com transmissões ao vivo compartilhadas por moradores nas redes sociais. Os vídeos ao vivo mostravam pessoas caminhando em águas turvas que chegavam até os joelhos.

“Choveu quase a noite toda ontem. Quando acordei esta manhã, encontrei o bairro alagado, e as ruas estavam gravemente inundadas”, disse Hou Lina, de 39 anos, que trabalha com vendas em Jiading, em Xangai.

“Moro em Xangai há 10 anos, e esta é a primeira vez que passo por tantos transtornos causados por um tufão. É a primeira vez que vejo uma inundação tão generalizada”, declarou ela à Reuters.

A previsão é de que o “Dolphin”, tufão mais forte a atingir a China este ano, avance mais para o interior, rumo às províncias centrais de Hubei e Henan nos próximos dias, ao mesmo tempo em que empurra a umidade para o norte.

As autoridades da capital, Pequim, elevaram os alertas para chuvas torrenciais e afirmaram que a cidade estava preparada para acionar seu plano de controle de enchentes na manhã desta terça-feira.

Pequim deve registrar “chuvas significativas” de terça a quinta-feira, com as autoridades alertando para o risco de enchentes repentinas e deslizamentos de terra nas áreas montanhosas ao redor.*

* (Reportagem adicional de Joyce Zhou)

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