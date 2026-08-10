Morre Ben Jones, o Cooter de 'Os Gatões', aos 84 anos

Ben Jones, conhecido por interpretar Cooter Davenport na série americana Os Gatões (The Dukes of Hazzard), morreu aos 84 anos no domingo, 9. O ator sofreu um ataque cardíaco fulminante enquanto estava em casa, segundo informações divulgadas por sua esposa, Alma Viator, nas redes sociais.

De acordo com a mulher, Jones estava sentado em sua poltrona favorita e aguardava para assistir a uma partida de beisebol do Atlanta Braves quando sofreu o ataque. Casados desde 1992, os dois mantiveram uma relação de mais de três décadas. "Perdi o amor da minha vida hoje", escreveu Alma ao comunicar a morte. Ela também afirmou que o marido teve uma vida "incrível, rica e plena" e que será lembrado por muitas pessoas.

Nascido na Carolina do Norte, em 1941, Ben Jones começou a carreira artística no teatro antes de chegar ao cinema e à televisão. Entre seus primeiros trabalhos está uma participação não creditada no filme Killers Three (1968), além de Together for Days (1972), produção que também marcou a estreia de Samuel L. Jackson no cinema.

A consagração veio em 1979, quando entrou para o elenco de Os Gatões. Durante as sete temporadas da série, exibidas pela CBS até 1985, Jones interpretou Cooter Davenport, o mecânico e aliado dos primos Bo e Luke Duke, vividos por John Schneider e Tom Wopat.

Cooter se tornou um dos personagens mais queridos da produção, marcada por perseguições de carros, humor e aventuras no sul dos Estados Unidos. Jones participou de 141 episódios e voltou a interpretar o personagem em produções posteriores relacionadas à série, incluindo filmes para a televisão.

Após o fim da atração, o ator continuou trabalhando em produções para cinema e TV, com participações em títulos como Dallas e Segredos do Poder. Seu último trabalho como ator foi no filme Unbreakable, lançado em 2021.

Da televisão para a política

A carreira de Ben Jones não ficou restrita ao entretenimento. Na década de 1980, ele entrou para a política e se candidatou à Câmara dos Representantes dos Estados Unidos pela Geórgia.

Depois de perder uma disputa em 1986, Jones foi eleito em 1988 e reeleito em 1990. Democrata, representou o 4º distrito da Geórgia entre 1989 e 1993. Durante o período no Congresso, atuou em comissões relacionadas a veteranos e obras públicas e transportes.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, o ator chegou a destacar como a experiência diante das câmeras contribuiu para sua atuação política. Segundo ele, as habilidades desenvolvidas no palco e no cinema eram importantes para se comunicar com o público e falar diante de câmeras e plateias.

Homenagem de Tom Wopat

A morte de Jones também foi lamentada por Tom Wopat, seu colega de elenco em Os Gatões. Nas redes sociais, o ator, que interpretava Luke Duke, relembrou a amizade construída ao longo dos anos.

"Os Gatões perderam hoje mais um membro essencial do elenco", escreveu Wopat. Na homenagem, ele chamou Jones de grande amigo e afirmou que sua ausência será sentida.

Ben Jones deixa a esposa, Alma Viator, e os filhos Rachel e Walker, além do legado construído como ator e político ao longo de mais de cinco décadas de carreira.