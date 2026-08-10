Leticia Colin elogio atores de 'sua família' em 'Quem Ama Cuida'

Leticia Colin compartilhou no Instagram, no domingo, 9, um registro dos bastidores de Quem Ama Cuida ao lado de Tony Ramos, Isabela Garcia e João Victor Gonçalves, que formam seu núcleo familiar na novela. No vídeo, o elenco aparece reunido e celebrando o trabalho, em um momento de descontração.

"Viva Isabela Garcia", diz Leticia. A atriz, porém, faz questão de dividir os méritos com João Victor: "Foi o João que arrasou". Na sequência, Tony Ramos também elogia o jovem ator. "Mais um trabalho bonito, meu filho, que você está fazendo. Está surgindo com essa sensibilidade...", declara o veterano.

Tony também aproveita o momento para homenagear Isabela. "E você, véia companheira, que de véia não tem nada... A cena da pizzaria com o menino Enéias é um primor. Eu vou morrer assim, gente, quando tiver que falar eu falo em voz alta", destaca o ator.

Na legenda da publicação, Leticia Colin prolongou a homenagem aos colegas e celebrou a parceria construída nos bastidores da novela. Sobre Isabela, escreveu que poderia "elogiar até o sol raiar" e a definiu como uma artista "delicada, profunda, divertidíssima, vivaz, intrépida e altamente livre".

A atriz também celebrou Tony Ramos, o chamando de "deusão". Depois, comemorou a chegada de João Victor como seu "irmãozinho".

"Equipe luxuosa: de segunda a sábado fazemos juntos essas histórias serem reais e poderosamente contundentes", escreveu Leticia. "Orgulho máximo da nossa indústria audiovisual", finalizou.