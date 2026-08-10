Britney Spears diz que seu faxineiro foi contratado pela mídia para vigiá-la; entenda

Britney Spears afirmou, no domingo, 9, que acredita estar sendo vigiada pelo homem responsável pela limpeza de sua casa. Em uma publicação no Instagram, a cantora alegou que o funcionário teria sido contratado pela mídia para acompanhar sua rotina e avisar paparazzi sobre seus compromissos e localização.

Na postagem, Britney compartilhou uma imagem em que o homem aparece ao fundo enquanto passa aspirador no chão. A artista afirmou que ele seria, na verdade, um "paparazzi secreto" disfarçado de empregado doméstico. A acusação, no entanto, não foi acompanhada de evidências públicas que comprovem que o profissional tenha qualquer vínculo com veículos de comunicação ou fotógrafos.

Britney também criticou os paparazzi pelas imagens que, segundo ela, são feitas para expô-la de maneira negativa. A cantora afirmou que o funcionário estaria sendo pago para informar onde ela estaria, facilitando a abordagem dos fotógrafos.

Após a publicação, Britney desativou os comentários da postagem. Em outro trecho do desabafo, ela fez críticas à imprensa e mencionou sua relação com o pai, dizendo acreditar que ele faria com que os responsáveis pelo que considera uma perseguição fossem responsabilizados.

Sem volta aos palcos

A declaração aconteceu poucos dias depois de outro desabafo feito pela cantora. Na sexta-feira, 7, Britney afirmou que não pretende retomar a carreira musical e relembrou as pressões que enfrentou durante os anos em que esteve no centro da indústria do entretenimento.

Em uma publicação no X, a artista disse que foi "humilhada, envergonhada e forçada" a se apresentar e afirmou que não conseguia ser ela mesma durante o período em que trabalhou intensamente na música.

Britney também falou sobre os impactos da exposição desde a juventude e lamentou o tempo que considera ter perdido. Ao refletir sobre a própria trajetória, afirmou que passou por manipulações e que busca atualmente uma vida mais tranquila e uma aproximação com a espiritualidade.

Relação com os filhos

No mesmo desabafo, Britney compartilhou uma foto dos filhos, Sean Preston e Jayden James, frutos de seu relacionamento com Kevin Federline. A cantora relembrou episódios da juventude e falou sobre as restrições que enfrentava diante da atenção constante dos paparazzi.

A artista encerrou a publicação afirmando que foi mal compreendida ao longo da vida e que deseja recuperar a capacidade de sonhar. Os relatos recentes reforçam a forma como Britney ainda relaciona parte de suas experiências passadas à exposição excessiva e à falta de controle sobre a própria vida durante os anos de maior sucesso.