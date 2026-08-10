Mariah Carey anuncia data extra para show da turnê 'Christmas Time' em São Paulo

Mariah Carey anunciou uma data extra de sua turnê natalina, Christmas Time, em São Paulo. O segundo show na cidade será no dia 18 de novembro, também no Nubank Parque, a arena do Palmeiras.

Esta será a primeira vez que Mariah traz ao Brasil o espetáculo Christmas Time. Ao todo, a passagem pelo País terá três apresentações: nos dias 17 e 18 de novembro, no Nubank Parque, em São Paulo, e no dia 21 de novembro, na área externa da Farmasi Arena, no Rio de Janeiro.

As vendas começam nesta semana. Clientes Itaú terão acesso a uma pré-venda exclusiva, com 30% de desconto sobre os ingressos durante o período de pré-venda. O benefício é válido somente nessa etapa.

O parcelamento em até três vezes sem juros estará disponível para clientes Itaú durante todo o período de vendas.

Quando começam as vendas

A primeira etapa será destinada aos clientes Itaú Private e Personnalité, a partir das 12 horas da terça-feira, 11.

A pré-venda para os demais clientes Itaú começa ao meio-dia de quarta-feira, 12.

A venda geral terá início às 12h de quinta-feira, 13.

Confira os valores dos ingressos para o show em São Paulo

- Cadeira Superior: meia-entrada R$ 197,50; inteira R$ 395; cliente Itaú R$ 276,50

- Pista: meia-entrada R$ 247,50; inteira R$ 495; cliente Itaú R$ 346,50

- Cadeira Inferior: meia-entrada R$ 297,50; inteira R$ 595; cliente Itaú R$ 416,50

- Cadeira Diamond: meia-entrada R$ 647,50; inteira R$ 1.295; cliente Itaú R$ 906,50

- Cadeira Orange: meia-entrada R$ 997,50; inteira R$ 1.995; cliente Itaú R$ 1.396,50

- Cadeira Platinum Itaú Personnalité: meia-entrada R$ 1.997,50; inteira R$ 3.995; cliente Itaú R$ 2.796,50

- Hot Seat Leste: meia-entrada R$ 697,50; inteira R$ 995; cliente Itaú R$ 816,50

- Cadeira Platinum Itaú Personnalité: meia-entrada R$ 1.997,50; cliente Itaú R$ 2.796,50; inteira R$ 3.995

- Cadeira Platinum Itaú Personnalité - 5ª fila: meia-entrada R$ 2.247,50; cliente Itaú R$ 3.146,50; inteira R$ 4.495

- Cadeira Platinum Itaú Personnalité - 4ª fila: meia-entrada R$ 2.497,50; cliente Itaú R$ 3.496,50; inteira R$ 4.995

- Cadeira Platinum Itaú Personnalité - 3ª fila: meia-entrada R$ 2.997,50; cliente Itaú R$ 4.196,50; inteira R$ 5.995

- Cadeira Platinum Itaú Personnalité - 2ª fila: meia-entrada R$ 3.997,50; cliente Itaú R$ 5.596,50; inteira R$ 7.995

- Cadeira Platinum Itaú Personnalité - 1ª fila: meia-entrada R$ 4.997,50; cliente Itaú R$ 6.996,50; inteira R$ 9.995