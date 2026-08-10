ASSINE JÁ!
Geral

Mariah Carey anuncia data extra para show da turnê 'Christmas Time' em São Paulo

Mariah Carey anunciou uma data extra de sua turnê natalina, Christmas Time, em São Paulo. O segundo show na cidade será no dia 18 de novembro, também no Nubank Parque, a arena do Palmeiras.

Esta será a primeira vez que Mariah traz ao Brasil o espetáculo Christmas Time. Ao todo, a passagem pelo País terá três apresentações: nos dias 17 e 18 de novembro, no Nubank Parque, em São Paulo, e no dia 21 de novembro, na área externa da Farmasi Arena, no Rio de Janeiro.

As vendas começam nesta semana. Clientes Itaú terão acesso a uma pré-venda exclusiva, com 30% de desconto sobre os ingressos durante o período de pré-venda. O benefício é válido somente nessa etapa.

O parcelamento em até três vezes sem juros estará disponível para clientes Itaú durante todo o período de vendas.

Quando começam as vendas

A primeira etapa será destinada aos clientes Itaú Private e Personnalité, a partir das 12 horas da terça-feira, 11.

A pré-venda para os demais clientes Itaú começa ao meio-dia de quarta-feira, 12.

A venda geral terá início às 12h de quinta-feira, 13.

Confira os valores dos ingressos para o show em São Paulo

- Cadeira Superior: meia-entrada R$ 197,50; inteira R$ 395; cliente Itaú R$ 276,50

- Pista: meia-entrada R$ 247,50; inteira R$ 495; cliente Itaú R$ 346,50

- Cadeira Inferior: meia-entrada R$ 297,50; inteira R$ 595; cliente Itaú R$ 416,50

- Cadeira Diamond: meia-entrada R$ 647,50; inteira R$ 1.295; cliente Itaú R$ 906,50

- Cadeira Orange: meia-entrada R$ 997,50; inteira R$ 1.995; cliente Itaú R$ 1.396,50

- Cadeira Platinum Itaú Personnalité: meia-entrada R$ 1.997,50; inteira R$ 3.995; cliente Itaú R$ 2.796,50

- Hot Seat Leste: meia-entrada R$ 697,50; inteira R$ 995; cliente Itaú R$ 816,50

- Cadeira Platinum Itaú Personnalité: meia-entrada R$ 1.997,50; cliente Itaú R$ 2.796,50; inteira R$ 3.995

- Cadeira Platinum Itaú Personnalité - 5ª fila: meia-entrada R$ 2.247,50; cliente Itaú R$ 3.146,50; inteira R$ 4.495

- Cadeira Platinum Itaú Personnalité - 4ª fila: meia-entrada R$ 2.497,50; cliente Itaú R$ 3.496,50; inteira R$ 4.995

- Cadeira Platinum Itaú Personnalité - 3ª fila: meia-entrada R$ 2.997,50; cliente Itaú R$ 4.196,50; inteira R$ 5.995

- Cadeira Platinum Itaú Personnalité - 2ª fila: meia-entrada R$ 3.997,50; cliente Itaú R$ 5.596,50; inteira R$ 7.995

- Cadeira Platinum Itaú Personnalité - 1ª fila: meia-entrada R$ 4.997,50; cliente Itaú R$ 6.996,50; inteira R$ 9.995

As mais lidas
    Recomendadas